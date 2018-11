AFC heeft eerste prijs binnen met periodetitel

Amateurvoetbal

AFC heeft door een 2-1 overwinning op HHC Hardenberg de eerste periodetitel in de tweede divisie gewonnen. Kenny Teijsse en Derre Kwee bezorgden de koploper op sportpark Goed Genoeg de nipte zege en daarmee de eerste prijs van het seizoen. Door het winnen van de periodetitel is AFC volgend seizoen direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de nationale KNVB-beker.



Hekkensluiter De Dijk wacht na twaalf wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning in de zaterdag derde divisie. De ploeg van coach Kees Oostermeijer verloor in Noordwijk het degradatieduel met SJC met 2-1. Jawhar Ahannach maakte het doelpunt voor De Dijk.



In dezelfde divisie verloren de amateurs van Ajax met 2-1 bij Achilles'29. Ricardo Fransberg maakte in Groesbeek het doelpunt voor Ajax, dat door de nederlaag op de veertiende plaats blijft staan met negen punten meer dan nummer achttien De Dijk.



OFC heeft met een 4-1 overwinning bij HBS een einde gemaakt aan een moeizame serie in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan had de vier voorgaande competitieduels niet gewonnen (twee nederlagen en twee gelijke spelen), maar was gisteren in Den Haag weer bij de les.



Door doelpunten van Reda Kharchouch (twee) en Edip Biberoglu stond het bij rust al 3-0. Het mooiste doelpunt viel echter vlak voor tijd. Nick Zeijlmans maakte uit een vrije trap vanaf zijn eigen helft de vierde goal voor OFC.