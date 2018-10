AFC geeft koppositie in blessuretijd weg

Basketbal

De basketballers van Apollo hebben in de competitie een flink pak slaag gekregen van Den Bosch. De Brabantse ploeg won met liefst 106-63. Dimeo van der Horst en Berend Weijs maakten allebei zeventien punten voor Apollo, dat op de zevende plaats staat in de basketball league.



Wraak VOC - Handbal

De handbalsters van koploper VOC hebben de topper tegen het ook nog ongeslagen Quintus overtuigend gewonnen. Het werd in sporthal Elzenhagen 39-30 voor de club uit Amsterdam-Noord. Landskampioen VOC nam met de zege wraak voor de nederlaag twee maanden geleden tegen Quintus in de strijd om de supercup. De ploeg van coach Ricardo Clarijs verloor toen met 30-20 van het team uit Kwintsheul. VOC is door de zege met de volle winst in vijf duels alleen koploper in de vrouweneredivisie en maakte al 214 doelpunten.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben thuis verrassend met 1-0 verloren van Kampong. De ploeg van coach Rick Mathijssen was beter, maar bleef door een benutte strafbal met lege handen staan. Amsterdam zakt door de nederlaag van de tweede naar de vierde plaats.



Hurley boekte de derde overwinning van het seizoen door hekkensluiter Groningen met 5-2 te verslaan. Senna Bombach maakte twee doelpunten voor Hurley. Pinoké verloor met 6-1 van SCHC. Anna O'Flanagan maakte het doelpunt voor Pinoké, dat op de achtste plaats staat. Hurley is zevende.



De hockeyers van Amsterdam hebben na de nederlaag van vrijdag tegen Oranje-Rood ook in de derby bij Pinoké punten verspeeld. Het werd 2-2. Jan Willem Buissant en Justin Reid-Ross maakten de doelpunten voor Amsterdam, Alexander Hendrickx en Matis Papa voor Pinoké. Amsterdam staat op de vijfde plaats in de hoofdklasse en Pinoké is negende.



Opvolger Urbanus - Honkbal

Brian Finnegan is de nieuwe coach van Amsterdam Pirates. De 58-jarige geboren Amerikaan is de opvolger van Charles Urbanus, die twee weken geleden bekendmaakte te stoppen bij de Amsterdamse club. Finnegan is geen onbekende voor Pirates.



Hij was eerder in 2002 en 2003 al hoofdcoach in Amsterdam en hij was sinds 2014 assistent-coach bij het tweede team. Finnegan treft in de selectie van Pirates zijn zoon Aidan. De achttienjarige buitenvelder debuteerde het afgelopen seizoen in het eerste team.