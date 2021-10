AFC’er Splinter de Mooij: ‘Voetbal is geweldig, maar arts worden lijkt me nog mooier’

Splinter de Mooij. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Joey Veerman beent van het veld. De meute Amsterdamse kinderen die na het laatste fluitsignaal het kunstgrasveld van sportpark Goed Genoeg op is gerend, holt nu achter de speler van Heerenveen aan. De middenvelder heeft zojuist met zijn club in de slotfase ternauwernood met 1-2 van AFC gewonnen in de KNVB-beker.

Veerman wilde afgelopen zomer dolgraag naar Feyenoord, maar Heerenveen vroeg een transfersom die de Rotterdammers niet konden betalen. En dat terwijl zijn directe tegenstander vanavond, Splinter de Mooij van AFC, afgelopen zomer vrijwillig zijn contract inleverde bij Feyenoord. Hij besloot geneeskunde te gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Voetballen kon dan mooi bij AFC, in de tweede divisie.

De Mooij, met een kenmerkende witte zweetband om zijn lange haar, grinnikt om de vergelijking. “En ik heb door te vertrekken nog wel ruimte voor Joey gemaakt, zodat hij bij Feyenoord kon gaan spelen. Nee, zonder gekheid, Veerman is een goeie speler, het zal me niks verbazen als hij straks alsnog bij een club als Feyenoord, PSV of Ajax speelt.”

La Gazzetta dello Sport

Zelf jaagt hij nu een andere droom na, al lijkt het profvoetbal de 20-jarige middenvelder alsnog te pakken te hebben. “Klopt. Deze wedstrijd tegen Heerenveen was mijn eerste officiële wedstrijd tegen een profclub, mijn debuut in het betaalde voetbal, in de KNVB-beker. En ik denk dat ik wel een lekkere pot heb gespeeld. Alleen jammer van die bal op de lat. Gaat die erin, dan staat het 2-0 en is het gespeeld. Helaas viel het daarna net de andere kant op.”

Zelfs in Italië, op de burelen van sportkrant La Gazzetta dello Sport, schreven ze over zijn opmerkelijke keuze om te stoppen bij Feyenoord. Zijn officieuze debuut had hij vorig seizoen al gemaakt, in een oefenduel met Willem II. Hij zat dicht tegen het eerste aan, was jeugdinternational, en had een paar jaar geleden een driejarig contract getekend, waarmee de Rotterdammers hem uit de handen van geïnteresseerde buitenlandse clubs hielden, zoals Hoffenheim en Crystal Palace.

Fans van AFC zien in de vijfde minuut tegen Heerenveen hoe Splinter de Mooij de bal net niet goed weet te raken. Een grote kans gaat verloren. Beeld ANP

Niet dat hij het niet naar zijn zin had bij Feyenoord. “Ik was supergoed met mijn teamgenoten, ging elke dag met een vrolijk gezicht naar de club. Hoe mooi is het ook om elke dag te mogen voetballen? En als je bij Feyenoord speelt, heb je maar één doel: De Kuip halen. Profvoetbal. Daar werk je elke dag aan. En die mentaliteit had ik ook zeker, maar ik ben een man van het gevoel. Daar luister ik altijd naar.”

Reanimatie

Door de coronacrisis trainde hij bij Feyenoord minder dan normaal. En De Mooij, in het bezit van een vwo-diploma, wilde ook graag verder kijken. Hij wist zeker dat hij ook van het leven als dokter zou houden, op televisie keek hij bijvoorbeeld graag naar liveoperaties. Via via mocht hij meelopen in het Westeinde-ziekenhuis op de eerste hulp. “Ik vond het geweldig, zeker om daar in coronatijd te kunnen helpen. Toen besefte ik: dit trekt me wel heel erg.”

“Op een gegeven moment kwam er een man binnen per ambulance en hij moest worden gereanimeerd. Hij was covid-positief. Nou, vijftien man trokken een pak aan en liepen naar een speciale kamer. Ik zag het allemaal gebeuren, ik stond er met de neus bovenop. En uiteindelijk kwamen ze juichend naar buiten: hij heeft het overleefd! Nou, dat zo iemand uiteindelijk weer vrolijk, levend het ziekenhuis kan verlaten, dat is toch het mooiste wat er is?”

Sportarts

Hij wil maar zeggen, ook in het ziekenhuis bedrijven ze team- en topsport. “Ik zou graag een goede dokter willen worden en met onderzoek en innovatie de kwaliteit van de zorg willen verbeteren. Als ik zie hoe hard artsen werken op dit moment, dan wil ik daar ook mijn steentje aan bijdragen, eigenlijk zo snel mogelijk. Ondanks dat mijn opleiding nog behoorlijk lang duurt, haha.”

Voor geneeskunde staat zes jaar. En dan volgt ook nog een specialisatie naar keuze. “Trainers en spelers bij Feyenoord zeiden: moet jij niet sportarts worden? Jij houdt zo van het spelletje, hoe mooi zou het zijn als je hier weer gewoon terugkeert? Dat zou ultiem zijn, natuurlijk. Maar ik moet eerst kijken of dat me trekt. Chirurg of kinderarts, dat zou ook misschien nog kunnen.”

“Maar goed, ik heb vrijdag gewoon een tentamen, over bouw en bewegen. Ik moet het hele skelet en alle zenuwen en spieren kennen. Dus morgen zit ik gewoon weer om 8.00 uur in de boeken, te blokken.”