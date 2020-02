AFC doet weer mee in titelstrijd tweede divisie

Coach Uli Landvreugd van AFC. Beeld SOCCRATES IMAGES

Amateurvoetbal

AFC is door een 2-0 overwinning bij koploper HHC Hardenberg weer terug in de titelstrijd in de tweede divisie. Milan Hoek maakte in de 65ste minuut de 1-0. HHC nam daarna meer risico. Doelman Sander Danes ging in negentigste minuut mee naar voren. HHC verloor echter de bal en Danes haalde de doorgebroken AFC-spits Raily Ignacio onderuit. Danes kreeg rood en omdat de thuisploeg al drie keer had gewisseld had, moest speler Rick Hemmink op doel gaan staan. AFC profiteerde, want Ignacio maakte daarna de 2-0. AFC klimt door de zege naar de derde plaats en heeft maar drie punten minder dan HHC.

Aan de zegereeks van De Dijk in de zaterdag hoofdklasse B is een einde gekomen. Na vijf overwinningen op rij ging de ploeg van coach Kees Oostermeijer bij koploper Staphorst met 2-0 onderuit. De Dijk staat na de nederlaag op de elfde plaats. In dezelfde klasse speelde nummer zes Swift met 2-2 gelijk bij Berkum. Swift-verdediger Guido Moelee was de schlemiel, want hij schoot de 2-2 van Berkum in blessuretijd in zijn eigen doel.

OFC heeft bij FC Lienden met 3-0 gewonnen. Alle doelpunten vielen in het laatste half uur en werden gemaakt door Daan Boerlage, Deniz Aslan en Niels Butter. Nummer twee OFC liep daardoor drie punten in op Oss’20. De koploper in de zondag derde divisie verloor voor het eerst dit seizoen. DEM was met 2-0 te sterk. Oss’20 heeft na de nederlaag nog altijd elf punten meer dan OFC.

Wartburgia heeft na vijftien duels voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren in de zaterdag derde klasse B. Blauw-Wit Beursbengels was in de derby met 2-1 te sterk. Serginio van Eijken en Serginio Sahadewesing maakten de doelpunten voor Blauw-Wit. Daan Tuerlings maakte het doelpunt voor Wartburgia, dat na de nederlaag nog ruim aan kop gaat. Nummer twee De Dijk heeft tien punten minder en nummer drie Blauw-Wit elf punten minder.

Handbal

Rachel de Haze wordt volgend seizoen de coach van de handbalsters van VOC. De kleindochter van oud-voetbalinternational Rinus Israël volgt Ricardo Clarijs op. De 29-jarige De Haze, die tot nu toe als speelster zes keer landskampioen werd met VOC, stopt na dit seizoen als handbalster. Clarijs, die de afgelopen drie seizoen landskampioen werd met VOC, blijft wel adviseur bij de club uit Noord.

Met Clarijs op de bank en De Haze in de ploeg won VOC de laatste competitiewedstrijd met 35-24 van DSVD. Daardoor is VOC in de reguliere competitie op de eerste plaats geëindigd. Dat betekent dat VOC in de eerste ronde van de play-offs niet in actie hoeft te komen en daardoor al zeker is van een plaats in de halve finales.

Korfbal

De korfballers van Blauw-Wit hebben goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. Concurrent in de strijd tegen degradatie Groen Geel werd zondag met 20-15 verslagen. Blauw-Wit heeft met vier wedstrijden te spelen zes punten meer dan hekkensluiter Tempo en vier punten meer dan nummer voorlaatst Groen Geel. De nummer laatst degradeert rechtstreeks en de nummer voorlaatst moet play-offs spelen om degradatie te voorkomen.