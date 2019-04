AFC doet goede zaken in titelstrijd

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions maken dit seizoen kans op het winnen van de dubbel. De club uit Landsmeer heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om de landstitel. De club uit Landsmeer won ook de derde wedstrijd in de halve finale van de play-offs tegen Den Helder: 84-72. Twee weken geleden won de ploeg van coach Thijs Volmer de beker. Lions werd zes keer eerder landskampioen, voor het laatst in 2016. Tegenstander in de finale is de winnaar van Binnenland (Barendrecht) en Grashoppers (Katwijk). Grashoppers leidt in die serie met 2-1.



De basketballers van Apollo Amsterdam hebben zich ondanks een 87-63 nederlaag thuis tegen Landstede Zwolle geplaatst voor de play-offs. Apollo staat momenteel op de zesde plaats met evenveel punten als nummer vijf Den Helder. De laatstgenoemde ploeg heeft wel twee wedstrijden minder gespeeld. Op donderdag 25 april spelen de teams in Den Helder tegen elkaar.



Handbal

De handbalsters van VOC maken nog altijd kans op de derde landstitel op rij. De club uit Amsterdam-Noord heeft zich namelijk voor de zevende keer op rij geplaatst voor de finale van de play-offs om de landstitel. VOC haalde de eindstrijd door de tweede wedstrijd in de halve finale met 32-27 te winnen van VZV. Het eerste duel was met 27-25 gewonnen door de ploeg van Ricardo Clarijs. Tegenstander in de finale wordt de winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Quintus en Dalfsen. Die spelen donderdag hun tweede duel. Het eerste eindigde in een 22-22 gelijkspel.



Honkbal

Amsterdam Pirates is ook in de tweede speelronde ongeslagen gebleven in de hoofdklasse. HCAW werd drie keer verslagen: 2-0, 8-6 en 7-3. Zeker zaterdag in de tweede wedstrijd kreeg Pirates het niet cadeau. Na zeven innings stond het 6-1 voor HCAW, maar Pirates knokte zich terug naar 6-6. Gilmer Lampe bezorgde met een tweehonkslag met twee man op de honken in de laatste inning alsnog de zwaarbevochten zege.