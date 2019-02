AFC blijft ondanks nieuw puntverlies koploper

De voorsprong op nummer twee IJsselmeervogels (2-2 tegen Excelsior Maassluis) is twee punten.



Het was voor de koploper van de tweede divisie al de vierde thuiswedstrijd op rij zonder overwinning. AFC had het punt te danken aan doelman Patrick Zonneveld. De keeper hield met een aantal puike reddingen zijn doel schoon.



De druiven waren dit weekeinde zuur voor De Dijk. De ploeg uit Amsterdam-Noord stond tegen tien man van Jong FC Groningen in de blessuretijd door een doelpunt van Mick Christophersen met 1-0 voor en leek op weg naar de tweede overwinning van het seizoen in de zaterdag derde divisie. Groningen-doelman Jan Hoekstra dacht daar anders over. Hij kopte uit een hoekschop in de allerlaatste seconde de 1-1 binnen. De Dijk blijft door het gelijkspel op de voorlaatste plaats staan in de rangschikking.



OFC lijkt het gemis van de geblesseerde topscorer Reda Kharchouch (achttien doelpunten) vooralsnog goed te kunnen opvangen. De club uit Oostzaan won in de zondag derde divisie thuis met 4-0 van Goes. Tim Ruder, Frank Schilder, Chakib Tayeb en Mike Brantjes maakten de doelpunten voor OFC, dat op de vierde plaats staat op de ranglijst.



Swift heeft in de zaterdag hoofdklasse A karakter getoond. De ploeg van coach Bart Logchies stond thuis tegen koploper Volendam na zeventig minuten met 4-1 achter (doelpunt Swift Max van Wakeren). Swift knokte zich echter door doelpunten van Jesse Dingjan en Fidel Yilmaz terug naar 4-3. In de blessuretijd kregen de Amsterdammers helemaal loon naar werken door de 4-4 van Mike Ruijter. Swift staan op de twaalfde plaats twee punten boven de nacompetitiestreep.



Koploper JOS Watergraafsmeer heeft in de derby tegen laagvlieger AGB in de zondag eerste klasse A dure punten laten liggen. Het bleef zondag op sportpark Ookmeer 0-0. Door het gelijkspel is de voorsprong van JOS Watergraafsmeer op nummer twee FC Boshuizen uit Leiden nog maar drie punten. AGB staat door het gelijkspel op de elfde plaats.



Basketbal

De basketballers van Apollo zijn na de mooie overwinning van vorige week tegen Den Bosch gisteren weer met beide benen op de grond gezet. De Amsterdammers kwamen er in Zwolle tegen Landstede geen moment aan te pas en kregen een flinke oorwassing: 104-59. Max van Schaik was met veertien punten topscorer aan de kant van Apollo, dat nu op de voorlaatste plaats staat in de basketbal league.



IJshockey

De IJshockeyers van Amsterdam Tigers hebben in de BeNe-league verrassend gewonnen van het sterke Herentals uit België. Het werd in de Jaap Edenhal 7-6 voor de ploeg van coach Frank Versteeg. Tigers moest wel diep gaan voor de zege. Titelkandidaat Herentals kwam van een 7-2 achterstand terug tot 7-6, maar de verdediging van de Amsterdammers, die met Zoetermeer strijden om de laatste plek in de play-offs, wist in de slotfase de overwinning veilig te stellen.



Korfbal

Alleen een wonder kan Blauw-Wit nog een plaats in de play-offs bezorgen. De Amsterdammers verloren gisteren met liefst 27-17 van concurrent Fortuna en daarmee lijkt de vierde plaats, die nodig is voor een plek in de play-offs definitief uit zicht.



De nederlaag in Delft was vooral te wijten aan een aanvallend slechte eerste helft van Blauw-Wit. De ploeg van vertrekkend coach Barry Schep stond bij rust met 19-7 achter en kon dat verschil niet meer goedmaken. Blauw-Wit staat met zes wedstrijden te spelen zes punten achter op nummer vier Fortuna en vijf punten achter op nummer vijf KZ uit Koog Zaandijk.