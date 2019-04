AFC blijft koploper na zwaarbevochten overwinning

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions hebben hun goede vorm, na het winnen van de beker vorige week, vastgehouden. De ploeg uit Landsmeer won de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs om de landstitel bij Den Helder met 79-69. De Amerikaanse Katie Bussey werd met 24 punten topscorer bij Lions. De tweede wedstrijd in de best-of-five-serie is donderdag in Den Helder. Het derde duel wordt zaterdag in Landsmeer gespeeld.



Handbal

De handbalsters van VOC hebben een eerste stap gezet richting het winnen van de derde landstitel op rij. De club uit Amsterdam-Noord won de eerste wedstrijd in de halve finales van de play-offs tegen VZV nipt met 27-25. VOC had het in de Noord-Hollandse derby in 't Veld lastig tegen het team van voormalig VOC-coach Rolf Schulte, maar sleepte in de slotfase toch de zege uit het vuur. De tweede wedstrijd is zaterdag in sporthal Elzenhagen. De winnaar van het tweeluik speelt in de finale tegen de winnaar van de halve finale tussen Quintus en Dalfsen.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam zijn al zeker van plaatsing voor de play-offs. Toch deed de ploeg van coach Rick Matthijssen het in de topper tegen Oranje-Rood niet rustig. Amsterdam won door doelpunten van Charlotte Vega (twee), Marijn Veen, Kimberly Thompson en Sosha Benninga met 5-2 van de club uit Eindhoven. Amsterdam staat op de tweede plaats en heeft een punt minder dan Den Bosch. De koploper had geen enkele moeite met Pinoké en won met 6-1. Frédérique Malefason maakte het doelpunt voor Pinoké, dat op de achtste plaats staat in de hoofdklasse. Hurley, dat door een doelpunt in de laatste minuut van Fleur Lomans, met 1-0 thuis won van Kampong, staat op de zevende plaats.



Honkbal

Amsterdam Pirates heeft de eerste drie wedstrijden van het seizoen simpel gewonnen. Storks uit Den Haag werd met 5-1, 5-0 en 8-0 verslagen. Pirates, dat met nieuwe coach Brian Finnegan graag voor het eerst sinds 2011 landskampioen wil worden, is met regerend kampioen Neptunus als enige nog ongeslagen na de eerste speelronde.