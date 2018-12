AFC blijft door hattrick Ignacio op titelkoers

Amateurvoetbal

AFC blijft op titelkoers in de tweede divisie. De koploper won gisteren met 3-0 bij FC Lienden. Raily Ignacio maakte alle doelpunten voor AFC en de aanvaller bracht daarmee zijn seizoenstotaal op vijftien doelpunten. De Amsterdammers speelden ruim een uur tegen tien man, omdat Guytho Mijland van FC Lienden in de eerste helft een rode kaart kreeg. AFC heeft met nog een wedstrijd te gaan voor de winterstop zes punten meer dan nummer twee Katwijk en zeven punten meer dan nummer drie IJsselmeervogels.



De Dijk heeft voor de tweede week op rij niet verloren in de zaterdag derde divisie. Na de overwinning op ASWH van vorige week speelde het elftal van coach Kees Oostermeijer dit weekeinde thuis met 2-2 gelijk tegen koploper Quick Boys. De bezoekers uit Katwijk stonden na een half uur, door doelpunten van oud-De Dijkspelers Raymond Baten en Dennis Kaars met 2-0 voor. De Dijk knokte zich terug in de wedstrijd en door doelpunten van Clayd Olf en Mick Christophersen werd toch nog een punt gepakt. Ondanks het gelijkspel blijft De Dijk voorlaatste staan in de zaterdag derde divisie.



De amateurs van Ajax staat in dezelfde divisie op de vijftiende plaats. De ploeg van coach Yuri Rose won in Heemskerk met 3-1 van ODIN'59. Sonny Pronk (twee) en Bart Spil maakten de doelpunten voor Ajax.



Koploper JOS Watergraafsmeer heeft in de zondag eerste klasse A niet meer afstand kunnen nemen van nummer twee Boshuizen. De topper tussen de clubs op sportpark Drieburg eindigde gisteren in een 2-2 gelijkspel. Malcolm Esajas en Raven Bergwijn maakte de doelpunten voor JOS, dat door het gelijkspel vijf punten voorsprong behield op Boshuizen.



Het wil nog niet vlotten met Swift in de zaterdag hoofdklasse A. De ploeg van coach Bart Logchies verloor zaterdag met 1-0 bij Jong FC Den Bosch. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. Door de nederlaag staat Swift, dat voor het seizoen ging voor een plek bij de beste vijf ploegen, nu op de twaalfde plaats net boven de degradatiezone.