AFC behoudt koppositie en verrassende winst Apollo

Amateurvoetbal

AFC heeft de koppositie in de tweede divisie behouden. De ploeg van coach Uli Landvreugd won in en tegen Spakenburg door twee doelpunten van Yordi Teijsse met 2-1. Na het duel ging het vooral over het eerste doelpunt van AFC. Teijsse kopte, nadat Raily Ignacio de lat had geraakt, op doel. Spakenburg-doelman Leon ter Wielen stopte de bal, maar volgens de assistent-scheidsrechter deed de keeper dat achter de doellijn. Arbiter Daan Schapen kende het doelpunt toe, tot grote woede van Spakenburg-coach John de Wolf. De oud-international werd vervolgens door de scheidsrechter naar de tribune gestuurd. AFC houdt door de overwinning twee punten voorsprong op nummer twee IJsselmeervogels.



De Dijk moet snel punten gaan pakken om degradatie uit de zaterdag derde divisie te voorkomen. Na de 5-1 thuisnederlaag (doelpunt De Dijk van Judah Berefo) tegen DVS'33 staat de ploeg met slechts acht punten nog altijd op de zeventiende en voorlaatste plaats. De vijftiende plaats en daarmee een plek in de nacompetitie lijkt het hoogst haalbare. De achterstand op nummer veertien ONS Sneek is met veertien duels te spelen namelijk al vijftien punten.



De amateurs van Ajax nemen in dezelfde divisie meer afstand van de degradatiestreep. Door de 2-0 zege door doelpunten van Ralph Jurka en Sonny Pronk bij ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht staan de ploeg met 25 punten op de twaalfde plaats.



OFC heeft in de zondag derde divisie voor de tweede keer dit seizoen TEC pijn gedaan. De club uit Oostzaan won eerder dit seizoen met 3-1 van TEC en zondag werd het in Tiel een 1-1 gelijkspel. Mohamed Cherif maakte het doelpunt voor OFC. TEC verspeelde door het gelijkspel de koppositie aan Jong FC Volendam. OFC staat op de vijfde plaats.



JOS Watergraafsmeer heeft, na een gelijkspel en een nederlaag, voor het eerst dit jaar een competitiewedstrijd gewonnen. De koploper in de zondag eerste klasse A was thuis met 4-0 te sterk voor Zaanlandia. Malcolm Esajas, Raven Bergwijn, Raymond Fafiani en Reddi Schaap maakten de doelpunten voor JOS, dat de voorsprong op nummer twee FC Boshuizen (2-0 nederlaag bij Legmeervogels) zag oplopen tot vijf punten.