Advies Ajax: neem geen kinderen mee naar Luik

Het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League wordt aangeduid als risicoduel. Dat is besloten door de clubs in samenspraak met de gemeente en de politie.



Volgens een woordvoerder heeft dat alles te maken met het vorige treffen met de Belgische club, eind 2016, in de groepsfase van de Europa League. Belgische fans gooiden in de Arena brandende fakkels naar een tribune waar veel kinderen zaten.



Uit voorzorg

In de uitwedstrijd namen supporters van Ajax wraak. Zij gooiden veel vuurwerk op het veld waardoor de wedstrijd tijdelijk werd onderbroken. En in 2000 gingen fans van beide clubs rond een oefenwedstrijd in Luik zwaar met elkaar op de vuist.



Ajax merkt dat supporters steeds vaker kinderen op jonge leeftijd meenemen naar de uitwedstrijden. In de meeste gevallen is dat geen probleem. "Maar in dit geval, tegen Standard, is dat niet zo verstandig," aldus de woordvoerder.



Mede door de schoolvakantie acht Ajax de kans groter dat er kinderen meegaan naar een avondwedstrijd. "Daarom hebben we dit advies uitgebracht. Het is dus eigenlijk uit voorzorg."



Buscombi

Al eerder werd bekend dat Ajax-supporters die hun club dinsdag willen steunen in de uitwedstrijd tegen Standard Luik gezamenlijk per bus naar België moeten rijden.



Beide clubs hebben besloten geen losse kaarten voor de twee duels in de derde voorronde van de Champions League te verkopen. Ajax en Standard Luik nemen duizend supporters met een zogenoemde buscombi mee naar hun uitwedstrijd. In de Arena wordt geen alcohol geschonken.



Ajax gaat dinsdag eerst op bezoek in Luik. De return staat een week later in de Johan Cruijff Arena op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de voorronden van de Champions League.