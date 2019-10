ADO schiet in eigen voet

Beeld BSR Agency

ADO scoort van alle eredivisieclubs het vaakst uit standaardsituaties. Zeven van de tien goals vielen dit seizoen uit een corner of vrije trap. Dat zijn er drie meer dan Ajax, AZ en FC Utrecht.

Had ADO zondagmiddag iets aan dat wapen?

Nee. Ajax verdedigde de Haagse vrije trappen en corners goed. Keeperstrainer Carlo l’Ami en assistent Michael Reiziger buigen zich over de standaardsituaties. Wat opvalt is dat de Amsterdammers zich ver van het eigen doel durven opstellen. Dat heeft alles te maken met Andre Onana, die allesbehalve een lijnkeeper is. Hij is óók sterk buiten zijn vijfmetergebied.

Wie of wat maakte het verschil?

Hakim Ziyech, ruim een uur lang de beste man op het kunstgrasveld. Hij oogde wat ongeïnspireerd, met zijn handen verstopt in de lange mouwen van zijn ondershirt, maar de schijn bedroog. De rechtsbuiten had er zin in. Na tien minuten al bediende hij na een korte solo Klaas-Jan Huntelaar. De spits rondde beheerst af.

Op hoeveel goals staat Huntelaar nu?

Zes. Vijf in de competitie en één tegen Apoel Nicosia in de voorronde van de Champions League.

Tom Beugelsdijk probeert Hakim Ziyech af te stoppen. Beeld BSR Agency

Zijn treffer in Den Haag was lange tijd de enige.

Ja, verrassend genoeg, want voor rust regende het kansen. Ajax kreeg er zeven, ADO twee. En het waren fraaie kansen. Ziyech raakte de paal, Promes schoot in vrije positie naast. Maar ook de keepers Onana (hij hield de doorgebroken Michiel Kramer van de gelijkmaker af) en Luuk Koopmans onderscheidden zich in die eerste drie kwartier.

En de tweede helft?

Was het rommelig, en werden geen kansen gecreëerd. Zelfs niet uit corners of vrije trappen. Sterker, ADO kreeg in de 86ste minuut een corner, maar die leidde tot een doelpunt van Ajax. Met Thomas Necid naast Michiel Kramer als tweede kopsterke spits nam ADO de corner kort, raakte knullig de bal kwijt en zag David Neres uit de counter toeslaan.

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Sergino Dest 6

Joël Veltman 6

Daley Blind 7

Nicolás Tagliafico 6

Lisandro Martínez 6

Donny van de Beek 6

Quincy Promes 5

Hakim Ziyech 7

Klaas-Jan Huntelaar 6

Dusan Tadic 5

Wissels:

David Neres (-) voor Quincy Promes (’79)

Edson Álvarez (-) voor Hakim Ziyech (’89)

ADO

Luuk Koopmans 7

Milan van Ewijk 5

Dion Malone 5

Tom Beugelsdijk 6

Shaquille Pinas 7

Aaron Meijers 6

John Goossens 5

Lex Immers 5

Danny Bakker 7

Crysencio Summerville 7

Michiel Kramer 6

Wissels:

Tom Haye (-) voor John Goossens (’70)

Bilal Ould-Chikh (-) voor Danny Bakker (’78)

Thomas Necid (-) voor Milan van Ewijk (’84)