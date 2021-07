Adieu medaille, na 25 seconden ligt judoka Henk Grol eruit

Henk Grol beseft dat zijn partij tegen Bekmurod Oltiboev alweer is afgelopen. Beeld ANP

De partij duurde slechts 25 seconden. De Oezbeek wierp Grol bij de eerste actie direct op zijn rug.

Grol, tweevoudig winnaar van olympisch brons, had zijn loopbaan in Tokio willen bekronen met een gouden medaille. Hij werd op de Spelen van 2008 en 2012 derde. Op de Spelen van 2016 greep hij naast het eremetaal, waarna hij bekendmaakte dat hij niet meer door zou gaan tot de Spelen van Tokio. Op dat besluit kwam hij terug.

Grol is drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilogram en hij werd in dezelfde klasse drie keer tweede op de WK.

Teamwedstrijd

Na zijn nederlaag op de Olympische Spelen zou Grol het liefst direct in het vliegtuig richting Amsterdam stappen, liet hij weten. Dat gebeurt nog niet: zaterdag treden de Nederlandse judoka’s aan voor de teamwedstrijd, waarin uitgerekend Oezbekistan de eerste tegenstander is.

“Het liefst zou ik vanavond nog naar huis vliegen. Maar ik kan moeilijk vluchten, want ik mag de bubbel niet uit,” aldus Grol gisteravond. “Waarom ik wil vluchten? Dan hoef ik er niet meer over te praten. Zolang ik hier ben, moet ik iedereen toch een soort van uitleg geven.”

De beoogde bekroning van zijn loopbaan met een gouden plak liep uit op een teleurstelling. “Hoe ik dit ga verwerken? Dat ga ik op mijn manier doen, hier is geen draaiboek voor. Het is nu een kwestie van de dag doorkomen en hopen dat het snel morgen is.”

Bij het verlaten van de tatami schoot er van alles door het hoofd van de 36-jarige Grol. “Het verhaal van deze Spelen? Gewoon verloren, niet goed genoeg.”

Geen glans

Zaterdag komt Grol echt voor het laatst in actie als judoka in de gemengde landenwedstrijd en ook daar begint hij vol hoop aan. “Ik ben hier voor mijn individuele klasse, maar het is natuurlijk geweldig om als team een medaille te winnen. En ik ben natuurlijk nog fris,” aldus Grol. “Maar nee, dat kan deze Spelen niet voorzien van glans.”

Grol kan terugkijken op een fraaie loopbaan; hij werd twee keer derde op de Spelen en was drie keer finalist op de WK. “Ik hou er niet van om over mezelf te praten, maar ik ben tevreden met mijn carrière, al had ik graag nog iets meer gewonnen. Maar ik ben vier keer op de Spelen geweest en heb twee keer een medaille gepakt. De afgelopen twee jaar heb ik het goed gedaan in het circuit. Ik heb mega veel medailles opgehaald en ben de enige die op deze leeftijd nog mee kan. Ik had het hier graag willen laten zien.”

Grol had in de aanloop naar toernooien moeite met de spanning. “Ik maak het op de wedstrijddagen best wel goed. Maar het is een struggle met mezelf in de weken ervoor. Ik ga de jongens missen waar ik dagelijks mee werk. Maar de spanning, daar ben ik wel klaar mee.”