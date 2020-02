Aboutaleb: ‘Ajax-aanhang welkom bij bekerfinale in Kuip tegen Feyenoord’

Het legioen was verleden jaar bij de competitiewedstrijd uitzinnig na de 6-2 winst op rivaal Ajax. Beeld Pim Ras Fotografie

Beide clubs staan in de halve finale. Feyenoord speelt thuis tegen NAC Breda, Ajax uit tegen FC Utrecht. Mocht de klassieker de finale worden, dan is het zondag 19 april ‘alle hens aan dek’.

Aboutaleb wil echter absoluut geen herhaling van 2010, toen de bekerfinale tussen de aartsrivalen over twee wedstrijden werd gespeeld. Bij de wedstrijd in Rotterdam werd een groot deel van de stad droog gelegd.

De Rotterdamse burgemeester wil dit jaar een échte finale in de Kuip, waarbij supporters van beide teams aanwezig zijn. Ook als het om Feyenoord en Ajax gaat, die al vele jaren zonder uitpubliek spelen na herhaaldelijke rellen.

Veiligheidsmaatregelen

Of de clubs dan ook elk 18.000 supporters mogen meenemen, is de vraag. “Mochten de twee elkaar treffen in de finale, dan gebeurt dat onder strikte voorwaarden. We moeten goede veiligheidsmaatregelen nemen. We zullen aan beide politiechefs van Rotterdam en Amsterdam vragen wat nodig is,” zei Aboutaleb maandagavond op Radio Rijnmond.



Eerder was het Amsterdamse sfeerteam bij een finale een dag eerder welkom in de Kuip. Dat zal nu niet zo zijn. “We vermoeden dat er toen veel vuurwerk mee is genomen. Dus dat doe ik echt nooit meer.’’ Verleden jaar plakten Ajaxfans hun vak vol stickers en gooiden vuurwerk op het veld. In 2014 werd er massaal vuurwerk en fakkels op het veld gegooid en werden onder meer de toiletten vernield.

Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon vindt het nog te vroeg om om te reageren op een eventuele bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax: “We vinden daar nog helemaal niks van. Om te beginnen moeten we nog een halve finale spelen en zien te winnen. Hetzelfde geldt voor Ajax. Bovendien - en dat is vanwege voorgaande dus ook logisch - hebben we nog met geen van de vele betrokken partijen gesproken die een rol hebben, mocht het zo ver komen.”

Remco Ravenhorst van supportersvereniging FSV De Feijenoord zegt ook: “We spelen eerst nog tegen NAC en bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. De finale halen zou echt super zijn!’’

Historie

Sinds 2009 wordt de klassieker zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Job Cohen legden toen een verbod op na een reeks incidenten. Verleden jaar leek de kans echter te groeien op toekomstige klassiekers met aanhang. Aboutaleb en de huidige burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, willen weer uitsupporters toestaan. Op één voorwaarde: clubs en supportersverenigingen moeten een plan maken waarin ze aantonen dat de relaties zijn verbeterd. Ook moeten ze uitleggen hoe de politie-inzet volgens hen tot een minimum kan worden beperkt.

Toen waren er echter weer incidenten. Bij de wedstrijd tussen de twee teams onder 19 in Amsterdam werden familieleden van Feyenoord-spelers belaagd. Bij een wedstrijd tussen de amateurs van de Amsterdamse club AVV Swift en SC Feyenoord sneuvelden twee ruiten van de Feyenoordbus en zouden supporters antisemitische leuzen hebben geroepen.

Feyenoord stelde vervolgens verleden jaar juni haar medewerking met betrekking tot het mogelijk maken van meereizende uit-supporters bij de Klassiekers in te trekken. “Na meerdere incidenten bij jeugdwedstrijden tussen beide clubs acht Feyenoord het toelaten en meenemen van uit-supporters naar wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax onverantwoord en maatschappelijk onacceptabel,” zei de club toen.