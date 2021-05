Aanvoerder VVV: ‘Waarom zouden we geen punt kunnen halen in de Arena?’

VVV-aanvoerder Danny Post gelooft er nog in. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Hoe eindigde Ajax-VVV vorig seizoen?

De laatste keer dat beide ploegen elkaar ontmoetten, was in februari 2019. Het werd 6-0. Hakim Ziyech, Kasper Dolberg, Dusan Tadic, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek scoorden.

Gelooft VVV nog in de kansen om in de eredivisie te blijven?

Het gelijkspel afgelopen weekend tegen RKC (3-3) sloeg diepe wonden. De zege werd in de slotfase weggegeven en met één punt schoten de Limburgers weinig op. VVV staat zeventiende met 23 punten en moet FC Emmen (24) inhalen om niet rechtstreeks te degraderen. Als VVV de nacompetitie wil ontlopen, moet het ook Willem II (25) passeren. Aanvoerder Danny Post, Amsterdammer in hart en nieren: “Het is de moeilijkste periode in mijn carrière bij VVV. We hebben ons leeg geknokt tegen RKC, maar je moet soms ook een beetje geluk hebben. Ik zie nog kansen: waarom zouden we geen punt kunnen halen in de Arena?”

Heeft Post gelijk?

De kans is verwaarloosbaar klein dat Ajax er zo met de pet naar gooit dat de ploeg niet wint van VVV. Trainer Erik ten Hag blijft er bovenop zitten. “We nemen met zeventien andere clubs deel aan deze competitie. Voor veel clubs staan in deze fase nog enorme belangen op het spel. Ajax zal zijn sportieve plicht vervullen.”

Moet Ajax nog oppassen voor de topscorer van de eredivisie?

VVV-spits Giorgos Giakoumakis heeft er al 25 in liggen. Hij is in veel opzichten de ‘lifeline’ van de club. Zijn doelpunten kunnen VVV behouden voor de eredivisie, de vele transfermiljoenen die de Griek nu waard is, kunnen de club na degradatie financieel overeind houden.

Niks voor Ajax, die Giakoumakis?

Nee. Voor de top in Nederland schiet hij tekort. Ajax oriënteert zich op een snelle vleugelaanvaller: de Ghanees Kamaldeen Sulemana van FC Nordsjaelland. Marc Overmars zag de speler maandagavond aan het werk in Denemarken. De belangstelling voor Sulemana is er al langer en wordt nu concreet. Ajax heeft versterking nodig op de flanken: Quincy Promes is vertrokken, huurling Oussama Idrissi keert na dit seizoen terug naar Sevilla en Overmars houdt rekening met een transfer van David Neres.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Het verhaal van een van de beste, grappigste en ongrijpbaarste Ajaxspelers: Luis Suárez. Hij scoorde 111 goals in 159 wedstrijden. Voor een wedstrijd tegen VVV in 2011 nam de Uruguayaan, die was verkocht aan Liverpool, afscheid van de club in een volle Arena. In zijn beste Nederlands bedankte hij de supporters voor de steun die hij had gevoeld in 3,5 jaar. Zijn oerdrift bracht hem soms in de problemen, maar ook doelpunten bij de vleet. Op 20 september 2009, in een uitwedstrijd tegen VVV, maakte Luis Suárez vier goals. Hij leek in dat duel nog getergder dan anders. De fans van VVV hadden hem gekwetst, vertelde hij na afloop. Toen begon hij te zingen: ‘Looooeessoearezzieshóomoo.’ Hij keek even triomfantelijk op en zei: “Dan iek boos, iek scor vier.”