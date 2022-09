Aanvoerder Tadic prijst ‘teamspirit’ van Ajax tegen Rangers

Dusan Tadic Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

“Dit was een mooie overwinning. De teamgeest was heel goed,” zei Tadic bij RTL 7. “Als wij veel bewegen en druk zetten, dan spelen we goed.”

De aanvoerder was ook tevreden over zijn samenwerking met Mohammed Kudus in de aanval. “Hij speelde een geweldige wedstrijd. Ik speelde mijn derde wedstrijd op mijn nieuwe positie. Ik heb in dienst van het team gespeeld, maar het kan altijd beter.”

Kudus kreeg enigszins verrassend de voorkeur boven Brian Brobbey. “Maar ook hij deed het uitstekend,” zei de Serviër. “Maar we doen het met z’n allen. We hebben zeventien of achttien voetballers die altijd kunnen spelen. Dat wordt belangrijk voor dit seizoen.”

Tadic was blij met de spelopvatting van Ajax tegen Rangers FC, dat in de play-offs voor een plaats in de groepsfase wel te sterk was voor PSV. “We waren steeds in beweging en we hebben ze overal onder druk gezet. We hebben aangevallen en zo het publiek vermaakt.”

Team op het veld

Alfred Schreuder had zich geen betere eerste wedstrijd als hoofdtrainer in de Champions League kunnen wensen. “We hebben geweldige goals gemaakt. We stonden als een team op het veld,” zei Schreuder. “We speelden met zoveel energie en dan komen de technische kwaliteiten van mijn spelers tot uiting. We doen het met zijn allen. We kunnen het niet met elf of twaalf spelers. Dat zal het hele seizoen zo hopelijk blijven.”

Schreuder passeerde Brian Brobbey voor Mohammed Kudus. “Natuurlijk was Brian teleurgesteld. Maar dat was Kudus de afgelopen weken ook toen hij op de bank moest zitten. Ik dacht Kudus tegen Rangers goed te kunnen gebruiken. En dat heeft hij ook wel laten zien. Hij verdiende een publiekswissel.”

Ajax overklaste Rangers, dat PSV wel wist uit te schakelen in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. “We hebben met heel veel moed gespeeld,” zei Schreuder. “Maar ik ga het hier niet over PSV hebben. We hebben van PSV verloren in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Dan is het niet gepast als ik over hen ga oordelen.”

‘Te groot verschil’

Rangers-trainer Van Bronckhorst zocht niet naar excuses na de nederlaag van zijn Rangers FC tegen Ajax in de Champions League (4-0). “Dit is het niveau van deze competitie,” zei hij. “Dit is een harde en grote nederlaag. Ajax deed het uitstekend maar het verschil mag niet zo groot zijn. We zijn zeker voor rust weggespeeld.”

“Gio, neem je rotzooi mee,” zongen de supporters van Ajax in de slotfase van het eenzijdige duel. De oud-trainer van Feyenoord hoorde het onbewogen aan. “Ajax strafte onze fouten genadeloos af. Maar wij hebben ook veel te veel fouten gemaakt. Net in de kleedkamer heb ik tegen mijn spelers gezegd: welkom in de Champions League.”

Van Bronckhorst was met Rangers FC te sterk voor PSV in de play-offs om een plaats in groepsfase. “Maar Ajax speelt al jaren met de grote teams mee in de Champions League,” zei hij. “Dat zag je ook nu. Ze zijn zo balvaardig en zetten de tegenstander ook veel eerder onder druk. Ze hebben echt een heel goede ploeg.”

Rangers FC verloor afgelopen zaterdag ook met 4-0 van Celtic. “Acht doelpunten tegen in twee duels is veel te veel,” mopperde Van Bronckhorst. “Dit moet snel veel beter.”