Aanvoerder Tadic: heel mooi, vier duels gespeeld, 12 punten

Tadic was zeer ontevreden over het spel van Ajax voor de rust. “In de eerste helft speelden we heel slecht. We waren slordig en leden te makkelijk balverlies. Dat was niet ons vertrouwde spel. Na de rust ging het beter. We speelden sneller en waren rustiger aan de bal. Het was heel belangrijk dat we op 1-1 kwamen.”

Tadic gleed bij zijn doelpunt met zijn kruis tegen de paal aan. Dat leidde even tot een verkrampt gezicht bij de trefzekere aanvaller. Na afloop zei hij dat hij al geen pijn meer voelde op die gevoelige plek. “Het gaat goed, ik ben sterk daar,” grinnikte hij.

“De vierde zege op rij in de Champions League. Niemand had verwacht dat wij dit konden, maar wij zelf wisten dat het wel kon,” zei Noussair Mazraoui bij datzelfde RTL7.

De winst in Dortmund was de winst van de mentaliteit, vond Mazraoui. “We hebben laten zien dat we ook kunnen voetballen met ons hart. Dat we kunnen vechten. Ook als het niet lukt laten we de koppies niet hangen, maar we zetten door. Het hoeft niet altijd met mooi voetbal.”

“De eerste helft was wat slordig,” vervolgde hij. “In de tweede helft was het beter, hadden we soms heel langdurig de bal. Voor het mindere spel de eerste helft heb ik eigenlijk geen verklaring.”

Mazraoui kreeg wel een penalty tegen. “Ik zou eigenlijk niet weten waarom. Ik heb nog aan scheidsrechter gevraagd of ik het was die de overtreding maakte. Als ik hem raakte was het heel licht. Ik denk dat iedereen heeft gezien dat het geen strafschop was.”