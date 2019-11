Aantal vrouwelijke voetballers stijgt naar meer dan 160.000

Het elftal van Ajax tijdens de KNVB Bekerfinale Vrouwen, mei 2019. Beeld ANP

De grootste stijging bij de vrouwen was zichtbaar bij de volwassenen (19 jaar of ouder), staat in het vrijdag door de KNVB gepresenteerde jaarverslag. De KNVB telt nu 1.196.925 leden. Dat is in vergelijking met vorig seizoen een daling van 1,0 procent. De grootste daling zat bij de jongens in de leeftijd tot 13 jaar (-5,89 procent) en de jongensteams tot 15 jaar (-6,62 procent).

Meer cijfers

De tuchtorganen van de KNVB deelden afgelopen seizoen 143 grote straffen (9 maanden of langer) uit. Een jaar eerder waren dat er 134. Financieel gaat het goed, meldt de KNVB. Het eigen vermogen van de bond is op orde. De KNVB wil extra investeren in opleidingen van trainers en andere cursisten, faciliteiten en programma’s van de nationale teams en nieuwe innovatieve ontwikkelingen. De leden besluiten daar in december over.