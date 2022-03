Aanstelling Overmars bij Antwerp ‘een klap in het gezicht van de vrouwen die bij Ajax hebben geklaagd’

De benoeming van Marc Overmars als technisch directeur bij Antwerp stuit op kritische reacties in zowel België als Nederland. ‘Een klap in het gezicht van de vrouwen die bij Ajax hebben geklaagd.’

Zes weken nadat hij Ajax door de achterdeur verliet, is Marc Overmars alweer terug als voetbaldirecteur. Het Belgische Royal Antwerp FC presenteerde hem maandag op een persconferentie. Gevraagd naar zijn aftocht wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag verzekerde hij dat het niet opnieuw zal gebeuren.

“Ik wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen, hier bij Antwerp. Het is spijtig, maar ik wil verder, je moet erdoorheen,” zei Overmars. “Wat er is gebeurd bij Ajax heeft geen invloed op mijn werk hier. Dat is goed afgerond.”

Sven Jaecques, algemeen directeur van Antwerp, zegt lang met Overmars te hebben gesproken en hem te hebben uitgelegd wat de normen en waarden zijn van de club. Die kwamen overeen met die van Overmars. “Het is zeer belangrijk om mensen een nieuwe kans te geven. Daar staan we als club voor.”

De benoeming is niet vooraf met het vrouwelijk personeel van Antwerp besproken. “In eerste instantie was het belangrijk om dit goed te brengen en er onderling uit te komen.”

🆕 Marc Overmars knikt als reactie op de vraag of hij belooft dat wat bij Ajax is gebeurd, niet meer zal gebeuren:



"We gaan verder."



Bron: @VTM pic.twitter.com/QggO2pXSv1 — ESPN NL (@ESPNnl) 21 maart 2022

Gedragscode

Wat betreft Evy Van Coppenolle, coördinator bij het in Gent gevestigde Centrum Ethiek in de Sport, is de kous daarmee niet af. Juridisch gezien is niets mis met Overmars’ aanstelling, zegt ze. Onderzoeken van Ajax zelf en het Instituut Sportrechtspraak zijn nog gaande. “Er ligt nog geen uitspraak en zelfs als die komt, is België niet verplicht zich hieraan te committeren. In die zin staat niets de aanstelling in de weg.”

Iets anders is of Antwerp in moreel opzicht correct handelt. “Als de club advies zou hebben gevraagd, hadden wij aangeraden een goed persoonlijk gesprek te voeren over wat wel en niet gepast is binnen de club. Maak duidelijk wat het beleid is met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en laat hem een gedragscode tekenen, zoals alle medewerkers zouden moeten doen.”

“Het bestuur van de club had vooraf ook zijn potentiële vrouwelijke collega’s moeten raadplegen. De komende tijd zou dat alsnog moeten gebeuren om er zeker van te zijn dat zij zich comfortabel voelen.”

Op zichzelf heeft Van Coppenolle er geen moeite mee dat Overmars nu alweer aan de slag gaat. “Iedereen verdient een tweede kans. En vooralsnog gaat het om beschuldigingen die nog niet bewezen zijn verklaard.”

Tegelijkertijd beaamt ze dat de vrouwen die bij Ajax aan de bel trokken, zijn rentree als een klap in het gezicht kunnen ervaren. “Dit is niet wat slachtoffers in dit soort zaken willen horen, dat iemand weer terugkeert op een belangrijke positie.”

Onbegrijpelijke gang van zaken

Sportfilosoof Sandra Meeuwsen, verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel, heeft wel moeite met de timing. “Je kunt niet iemand cancelen. Maar het had Overmars gesierd als hij langer onder de radar was gebleven en door de wasstraat was gegaan. Hij en Antwerp stralen nu iets uit van: we gaan gewoon door op de oude voet.”

Volgens Meeuwsen komt het Overmars’ reputatie niet ten goede. “Hij had er ook voor kunnen kiezen in een later stadium bij een bescheidener club aan de slag te gaan. Bij Antwerp regeert het grote geld.”

Wesley Dekker, oprichter van het in Nieuwerkerk aan den IJssel gevestigde Reputatiebureau, vindt de gang van zaken onbegrijpelijk. “Ik heb niet de indruk dat alleen Nederland een probleem zou hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toch lijkt het voor Antwerp geen issue.”

“Ik kan me nog wel indenken dat Overmars het beschouwt als een buitenkans. Maar het siert hem niet dat hij die kans grijpt. Hij had ook kunnen zeggen: laten we de onderzoeken afwachten, laat er nog wat tijd overheen gaan. Dit is een klap in het gezicht van de vrouwen die bij Ajax over hem hebben geklaagd.”