Aankoopbeleid: kunnen Hamstra en Huntelaar bij Ajax aanblijven na afranseling door Napoli?

Ajax gaf deze zomer meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Na de 6-1 nederlaag tegen Napoli in de Champions League dringt de vraag zich op: is dat geld goed besteed? En hoe nu verder?

Is Ajax een big spender?

In Nederland zeker. De club gaf nooit eerder zoveel transfergeld uit als deze zomer. Daar stond overigens twee keer zoveel aan transferinkomsten tegenover. Bij de ruim 100 miljoen die Ajax spendeerde aan aankopen, steken de 7 miljoen van AZ en PSV schril af. AZ is op dit moment wel koploper in de eredivisie. De 18-jarige Milos Kerkez, gekocht voor een schamele 2 miljoen euro, is de revelatie van dit seizoen.

Ook naar Europese maatstaven gaf Ajax veel geld uit. Veel meer dan bijvoorbeeld SSC Napoli, dat Ajax dinsdagavond in de Champions League aan alle kanten voorbijliep en vernederde. Met de zeer talentvolle Khvicha Kvaratskhelia, spits Giacomo Raspadori en de sterke Zuid-Koreaanse Min-jae Kim heeft de Italiaanse club zich gericht versterkt voor een bedrag dat niet veel hoger ligt dan de som die Ajax betaalde voor Steven Bergwijn: 34 miljoen.

Heeft het technische duo Gerry Hamstra/Klaas Jan Huntelaar gefaald?

Het is nog te vroeg om hun werk te beoordelen. Voetballers hebben altijd tijd nodig om te acclimatiseren en ‘tijd’ is in dit geval aanzienlijk langer dan een wedstrijdje of tien. Het is aan de hoofdtrainer om een elftal te formeren waarin nieuwkomers zich kunnen aanpassen, zonder dat dat ten koste gaat van het resultaat. Daar is Alfred Schreuder nog niet in geslaagd. De laatste weken zien we de voetballers van Ajax vrijwel zonder uitzondering van hun slechtste kant.

Er is dus meer kritiek op Schreuder dan op Hamstra en Huntelaar?

Ajax wilde al eerder – onder Marc Overmars en Erik ten Hag – werk maken van de komst van Owen Wijndal en Steven Bergwijn. Het is Hamstra en Huntelaar gelukt die transfers rond te maken, zoals zij er ook in slaagden Brian Brobbey terug te kopen van RB Leipzig. Dat Wijndal en Brobbey vaak op de reservebank zitten is de technische leiding niet aan te rekenen.

Bij een aantal andere aankopen zijn wel grote vraagtekens te zetten. Het was te merken dat Hamstra (ex-Heerenveen) een groot internationaal netwerk ontbeert en Huntelaar nog zeer onervaren is in het vak. Uiteindelijk heeft Milos Malenovic – hij is de zaakwaarnemer van trainer Schreuder en aanvoerder Dusan Tadic – een rol gespeeld bij het aantrekken van verdediger Calvin Bassey en middenvelder Florian Grillitsch. Dat heeft intern tot verontwaardiging geleid: er zijn spelers aangetrokken die niet door de scouting zijn aangedragen dan wel beoordeeld.

Verklaart dit de paniek die toesloeg na de verkoop van Antony?

In de laatste dagen van de transferperiode was het zeer onrustig door het gebrek aan eenheid en duidelijkheid in de leiding. De club heeft zichzelf flink voor schut gezet met de mislukte transfer van Lucas Ocampos. De raad van commissarissen blokkeerde die overgang op het allerlaatste moment.

Dat de directie van Ajax bereid was om 40 miljoen euro vrij te maken om de Argentijnse aanvaller van Sevilla over te nemen (20 miljoen transfersom en 20 miljoen salaris over vier jaar) is ook moeilijk te bevatten. Ocampos is een vleugelaanvaller die het moet hebben van energiek spel, van zijn fysieke kracht en een berg opportunisme. Hij is op het eerste én tweede gezicht geen voetballer voor wie Ajax zo diep in de buidel moet tasten. Ocampos was al in een privéjet naar Amsterdam gevlogen voor de medische keuring toen de rvc de transfer afblies. Uiteindelijk ging Sevilla schoorvoetend akkoord met de verhuur van de speler voor vier miljoen euro.

Ondertussen was Ajax nog bezig doelman Odysseas Vlachodimos los te weken bij Benfica, maar ook daar stak de rvc een stokje voor. In die chaotische dagen probeerden Mohammed Kudus en Edson Álvarez nog een transfer af te dwingen door weg te blijven op het trainingsveld. Het aanzien van Ajax in Europa heeft een stevige knauw gekregen, en dat beeld is er na de 6-1 nederlaag tegen Napoli niet beter op geworden.

Welke spelers zijn echte versterkingen gebleken?

Van alle aankopen speelden Steven Bergwijn (921), Calvin Bassey (820) en Brian Brobbey (496) de meeste minuten. Vleugelaanvaller Francisco Conceiçao en verdediger Ahmetcan Kaplan zijn gekocht met het oog op de toekomst. Zij hebben te kampen (gehad) met blessures, net als de Mexicaanse back Jorge Sánchez en Owen Wijndal (ex-AZ).

Tegen Napoli stonden slechts twee van de elf aankopen in het basisteam van Schreuder: Bergwijn en Bassey. Die laatste heeft het moeilijk, maar Daley Blind neemt de jonge centrale verdediger in bescherming: “Zijn voorganger Lisandro Martínez heeft ook moeten wennen, hij maakte na twee jaar echt grote stappen. Bassey is er pas net. Hij heeft een Britse voetbalachtergrond, bij clubs in Engeland en bij het Schotse Rangers. Daar wordt niet gespeeld zoals bij Ajax, en zeker niet in opbouwend opzicht. Maar Calvin wil zich de manier van spelen heel graag eigen maken. Hij is leergierig, vraagt ook veel aan mij, en de trainers zijn heel nadrukkelijk met hem bezig. Hij is een vrolijke jongen, open, en als voetballer is hij snel en sterk. Als je mij vraagt of Bassey over twee jaar net zover zou kunnen zijn als Martínez, zeg ik: ja.”

Houdt Ajax vast aan het duo Hamstra-Huntelaar?

Het is heel stil op dat vlak. Hamstra en Huntelaar hebben geen directiefuncties, zoals Marc Overmars die wel had. Ajax sprak met Alex Kroes (tot een half jaar geleden eigenaar van Go Ahead Eagles) over de functie van technisch directeur, maar besloot uiteindelijk toch de twee technisch managers een kans te geven. Of Kroes nog in beeld is, is onduidelijk. Ook de naam van Danny Blind, assistent van Louis van Gaal bij Oranje en om die reden teruggetreden als commissaris bij Ajax, als nieuwe technisch directeur zingt rond. Hij heeft vanaf 1 januari, na het WK in Qatar, zijn handen vrij.

Wat moet er nu gebeuren bij Ajax om de vrije val te stoppen?

Het totale gebrek aan samenhang in het elftal is ontluisterend. Spelers hebben houvast nodig die ze in de huidige speelwijze missen, daardoor komen alle individuele zwakheden genadeloos aan het licht. Schreuder en Ajax zouden gebaat kunnen zijn bij een speelwijze zoals Louis van Gaal die hanteert bij het Nederlands elftal. Negen Ajacieden die tot de kern van Oranje horen weten exact wat er wordt gevraagd in dat systeem met drie centrale verdedigers, aanvallende wingbacks, veel voetbal en variatie op het middenveld en twee aanvallers met vrijheid. Volgens Van Gaal is die speelwijze zijn selectie op het lijf geschreven. Schreuder kan er bij Ajax zijn voordeel mee doen.

