Aandeel Ajax stijgt naar recordhoogte

Dat meldt tijdschrift Quote. Dinsdag zakte de prijs naar 14,30 euro. Het bereiken van de finale van de Europa League stuwde de koers in juni 2017 naar 11,28 euro, maar later in november was het aandeel alweer gedaald naar 9,98 euro.



Ajax is volgens Quote vooral in trek door de stormachtige ontwikkeling van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. In Spaanse en Engelse kranten circuleren er veelvuldig exorbitante bedragen rond de twee grote talenten.



Zo zou Manchester City liefst 80 miljoen euro over hebben voor De Jong. Matthijs de Ligt kan rekenen op interesse van FC Barcelona. Bovendien maakt de aanvoerder van Ajax kans om Kylian Mbappé, één van de duurste spelers ooit, op te volgen in de prijs om de Golden Boy Award.



De Jong en De Ligt hebben zich binnen korte tijd gevestigd als steunpilaren van zowel Ajax als het Nederlands elftal. Oranje plaatste zich maandagavond voor de halve finale van de Nations League, na goede prestaties tegen de laatste twee wereldkampioenen, Frankrijk en Duitsland.



Als Ajax zich volgende week uit bij AEK Athene van overwintering in de Champions League verzekert, passeert de club de 60 miljoen euro aan inkomsten uit het lucratieve toernooi.



Het aandeel Ajax zat eind augustus ook al in de lift op de beurs, nadat de club na vier jaar terugkeerde in de groepsfase van de Champions League. Ajax stond destijds ruim 3 procent hoger, op 13 euro.