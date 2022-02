Aanblijven van coach Erik ten Hag is voor Ajax nu nog crucialer

Edwin van der Sar (links), Erik ten Hag (midden) en Marc Overmars (rechts). Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Zondagavond stapte Overmars per direct op bij Ajax. Hij stuurde ‘gedurende een langere periode’ grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s. ‘Verder gaan was geen optie,’ stelde Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, in een persbericht. ‘Dat zag hij zelf ook in. Het is bijzonder pijnlijk voor iedereen.’

Pijnlijk vooral voor de betrokken vrouwen. Algemeen directeur Edwin van de Sar: “Een veilig werkklimaat is heel belangrijk voor iedereen bij Ajax. We gaan daar de komende tijd nóg meer aandacht aan besteden.”

Ploeggenoten

Ook persoonlijk zal Van der Sar deze affaire als een nederlaag ervaren. Hij en Overmars hebben samen een lange geschiedenis: ze waren ploeggenoten in de jaren negentig en werkten de laatste jaren nauw samen in de directie van Ajax.

Overmars kwam medio 2012 over van Go Ahead Eagles en werd verantwoordelijk voor het technische beleid van Ajax op de lange termijn. Een belangrijke functie waarin veel van zijn voorgangers het moeilijk hadden. Vaak was de relatie tussen de technisch directeur en de hoofdtrainer van Ajax slecht of zelfs onwerkbaar. Leo Beenhakker en Co Adriaanse, Louis van Gaal en Ronald Koeman, Martin van Geel en Henk ten Cate, Danny Blind en Martin Jol; het waren beroerde combinaties. De resultaten op het veld leden er zichtbaar onder.

Een stevige band

Erik ten Hag had juist een sterke band met Overmars. “Met het woord vriend moet je voorzichtig zijn. Maar in het geval van Marc denk ik dat ik dat wel kan zeggen,” liet Ten Hag zich eens uit. Hun samenwerking wierp zijn vruchten af. Overmars mocht ruim investeren in spelers, Ten Hag liet zijn voetballers excelleren waardoor hun transferwaarde enorm steeg. Ajax maakte in het seizoen 2018-2019 een daverende rentree in de Champions League en de clubkas werd rijkelijk gevuld.

Of het vertrek van Overmars grote sportieve consequenties voor Ajax heeft, valt nog te bezien. Niet de algemeen of de technisch directeur is de belangrijkste man in de organisatie, maar de hoofdtrainer. Ten Hag heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar. In december zei hij een langer verblijf in Amsterdam niet uit te sluiten. Overmars was belangrijk voor hem, maar de band met zijn selectie, met zijn stafleden en met de rest van de organisatie (jeugdopleiding) is eveneens goed. Het spel en de resultaten zijn ook dit seizoen uitstekend.

Op zoek naar een nieuwe technisch directeur

Ten Hag is een vakman en het is belangrijk voor Ajax dat hij blijft. De club zal op zoek moeten naar een technisch directeur met wie hij kan lezen en schrijven. Intern is de naam Jordy Zuidam in dat verband al eens gevallen. Als trainer van FC Utrecht gaf Ten Hag in 2015 de ruimte aan Zuidam om het vak van technisch directeur in de vingers te krijgen. Ze werkten twee jaar goed en intensief samen. Zuidam geldt op dit moment als een van de betere ‘voetbalbazen’ in de eredivisie.

Ajax moet bij de keuze voor een nieuwe technisch directeur niet over één nacht ijs gaan, maar in het behoud van Ten Hag kan die keuze cruciaal zijn. De komende maanden zal de trainer zelf zich richten op het kampioenschap, de Champions League en de KNVB-beker. Voor de directie en de rvc is het in de eerste plaats zaak, al dan niet met externe hulp, om het werkklimaat gezond te maken.