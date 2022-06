Aan wie gaat Ajax het geld van Haller uitgeven?

Ajax en Borussia Dortmund zijn het eens over een transfer van Sébastien Haller. Met het geld dat met de overgang is gemoeid, wil Ajax zich versterken.

Hoeveel levert de transfer Ajax op?

Een bedrag van 35 miljoen euro, maar dat is inclusief bonussen die gespreid over meerdere jaren worden uitbetaald. Haller tekent voor vier jaar in Dortmund. Hij zal donderdag de medische keuring ondergaan. Ajax nam de aanvaller in januari 2021 voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United.

Gaat Ajax Haller missen?

De vraag stellen, is hem beantwoorden. De spits was afgelopen seizoen in 42 officiële duels goed voor 34 goals en 9 assists. Er zijn niet veel spitsen bij Ajax die dat moyenne hebben gehaald. In de Champions League maakte de Ivoriaan elf doelpunten. De Uefa nam Haller op in het elftal van het jaar. Borussia Dortmund ziet in hem een geschikte opvolger van Erling Haaland die naar Manchester City vertrok.

Op wie richt Ajax de pijlen nu?

In eerste instantie op Steven Bergwijn. Zijn komst heeft de hoogste prioriteit. In januari was de aanvaller van Tottenham Hotspur nog veel te duur (30 miljoen euro), maar door de verkoop van Haller ¬ en eerder Ryan Gravenberch die voor 25 miljoen naar Bayern München verkaste – heeft Ajax veel meer financiële armslag. Bovendien is er door het vertrek van Andre Onana, Noussair Mazraoui, Gravenberch en Haller ook ruimte ontstaan in de salarishuishouding.

Bergwijn is toch geen centrumspits zoals Haller?

Hij is ook niet een op een de vervanger van de Ivoriaan, maar Bergwijn heeft bij het Nederlands elftal laten zien dat hij veelzijdig genoeg is om op alle aanvallende posities te kunnen spelen. De technische leiding van Ajax, Gerrie Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, zoekt nog twee centrumspitsen. Brian Brobbey is een belangrijke gegadigde, maar Ajax en de speler – hij werd het laatste half jaar gehuurd van RB Leipzig – zijn volledig afhankelijk van de medewerking van diens Duitse werkgever.

Wil Ajax de selectie niet zo snel mogelijk op orde hebben?

Het liefst wel. Hoe eerder trainer Alfred Schreuder zijn groep compleet heeft, hoe beter dat is. Maar in het spel van loven en bieden moet je gewiekst zijn en soms ook durven wachten. De markt is tot eind augustus open. Daarbij is Brobbey een jaar geleden uit de jeugdopleiding gratis overgestapt naar Leipzig en om die reden is Ajax er veel aan gelegen om de vraagprijs van naar verluidt 15 miljoen euro een eind te laten zakken.

Clubs als Bayern München en Borussia Dortmund wachten toch ook niet om Gravenberch en Haller te strikken?

Bij die clubs is meer geld voorhanden en zij zijn wellicht benauwd dat ze naast een speler grijpen als ze te lang talmen. Voetballers van Ajax zijn zeer gewild, maar de club houdt niet onbeperkt uitverkoop. Na het vertrek van Gravenberch en Haller kunnen Hamstra en Huntelaar de prijzen voor de Braziliaanse aanvaller Antony en verdediger Lisandro Martínez – voor beiden is belangstelling vanuit Engeland – nu flink opschroeven, en het technische duo zou zelfs een transfer van belangrijke spelers kunnen blokkeren. Dat is een sterke onderhandelingspositie.

En hoe zit het met linksback Owen Wijndal van AZ; hij is toch ook in beeld bij Ajax?

Zeker. Maar zolang Nicolás Tagliafico nog geen transfer heeft gemaakt, zal Ajax geen vaart met de komst van Wijndal maken. Wijndal zelf blijft er nuchter onder, vertelde hij dinsdag na de eerste training van AZ tegen de NOS. “Ik zit nog steeds bij AZ en zolang ik hier zit, focus ik mij op deze club. Maar AZ kent mijn ambitie. Je weet nooit hoe het kan lopen, ik laat het rustig op me afkomen en ik zie het wel.”

Wanneer begint Ajax aan het nieuwe seizoen?

Een deel van de selectie meldt zich woensdag op sportpark De Toekomst. De internationals hebben nog vakantie. Schreuder zal in zijn eerste werkweek vooral veel jonge spelers treffen.

