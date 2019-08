Aan Overmars de taak om te voorkomen dat Ajax een jojo wordt in CL

Dusan Tadic van Ajax heeft de 2-0 gescoord. Beeld ANP

Ajax wil een ‘vaste’ deelnemer worden aan de Champions League. De club probeert stabiel te zijn in prestaties. Het is een enorme opluchting voor de halvefinalist van vorig seizoen dat degradatie naar de Europa League is voorkomen.

Donderdag om 18.00 uur wordt in het Grimaldi Forum in Monaco geloot voor de groepsfase van de Champions League. Ajax zit in pot 2. De Amsterdammers ontlopen daardoor in elk geval zeven sterke tegenstanders uit dezelfde pot: Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Sjachtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica. De club dankt die gunstige indeling aan de sportieve prestaties in de laatste vijf jaar.

Jojo

Dat de finalist van de Europa League (2017) het een jaar later zonder Europees voetbal moest doen, werd als heel pijnlijk ervaren. Ajax wil niet de jojo van Europa zijn; een club van wie de prestaties sterk schommelen vanwege de vele mutaties in de trainersstaf en in de spelersgroep. Technisch directeur Marc Overmars heeft de taak om de selectie van Ajax zo stabiel mogelijk te maken, zodat de resultaten geen extreme golfbewegingen vertonen.

Na de piek van vorig seizoen is Overmars erin geslaagd vaste krachten als Andre Onana, Dusan Tadic, Hakim Ziyech, David Neres, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui voor de club te behouden. En op het onvermijdelijke vertrek van de grootste talenten, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, heeft Overmars al in een vroeg stadium getracht te anticiperen.

Maar op dat vlak gaat het nog te vaak mis. Dat de 18-jarige Sergino Dest tegen Apoel een van de beste spelers aan de kant van Ajax was, is wederom een mooi compliment voor de opleiders in Amsterdam, maar op zijn positie (rechtsback) trok Overmars in korte tijd bijna 10 miljoen euro uit voor twee spelers die al snel weer werden afgeserveerd: Luis Orejuela (3,5 miljoen) en Rasmus Kristensen (5,5 miljoen).

Nog veelzeggender is dat Joël Veltman (27) in de voorbereiding op dit seizoen van Overmars te horen kreeg dat Ajax zijn aflopende contract (2020) niet wilde verlengen, terwijl de verdediger amper twee maanden later eerste keus is voor trainer Erik ten Hag in het hart van de defensie.

Dat heeft alles te maken met aankopen die niet, of nog niet, aan de verwachtingen voldoen.

Vuurdoop

Als opvolger van De Ligt staat Veltman in de pikorde boven Lisandro Magallán (10 miljoen), Perr Schuurs (2 miljoen) én Edson Álavrez (15 miljoen), de meest recente aanwinst die gisteravond zijn vuurdoop beleefde in de Johan Cruijff Arena. Als middenvelder. Hij speelde daar met Lisandro Martínez, die nog veel meer dan Alvarez een verdediger is. Ondertussen zat Razvan Marin, voor 12 miljoen euro gehaald om het vertrek van Frenkie de Jong te compenseren, op de bank. Ajax speelde min of meer met een dubbel defensief duo: Veltman en Daley Blind achterin en de Argentijn Martínez en de Mexicaan Álvarez daarvóór.

Gevolg: er kwam geen speler in de buurt van het doel van Andre Onana, maar Ajax zelf was in offensief opzicht bijna volledig afhankelijk van de creativiteit van Hakim Ziyech, vervanger van de geblesseerde Donny van de Beek als aanvallende middenvelder. Met een op maat gesneden vrije trap liet hij Álvarez kort voor rust koppend de openingstreffer maken.

Ten Hag moet dit seizoen meer dan ooit een beroep doen op de multifunctionaliteit van zijn spelers. Hij veranderde zijn opstelling gisteravond op liefst acht plaatsen ten opzichte van de heenwedstrijd tegen Apoel, waarin Ajax met 0-0 goed was weggekomen.

“Kwalificatie voor de Champions League voelt als doping,” zei Ten Hag na de moeizame maar terechte zege op de kampioen van Cyprus. “We spelen minimaal zes wedstrijden op het hoogste niveau. Dat is een stimulans voor de hele club. Belangrijk voor de rest van het seizoen. Het was niet makkelijk, vanwege de complexe voorbereiding, met transferperikelen en te korte vakanties voor veel spelers. Maar we zijn als team sterk gebleven. Het fundament ligt er. We kunnen vanaf nu gaan bouwen.”

En dat is nodig ook, als Ajax dit seizoen opnieuw de harten van de liefhebbers wil veroveren.