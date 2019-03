75ste editie NK Schaken gehouden in Tolhuistuin

Acht mannen en acht vrouwen strijden om de hoogste nationale schaaktitels. Titelverdediger bij de mannen is de Groninger Sergey Tiviakov. Hij vindt in Erwin l'Ami een geduchte tegenstander. De schaker uit Woerden heeft op dit moment de hoogste rating van de mannelijke deelnemers.



Ook de broers Jorden en Lucas van Foreest zijn van de partij. Jorden won de NK in 2016. De 18-jarige Lucas maakt zijn debuut. Anish Giri, nummer vier van de wereld, is er niet bij.



Zhaoqin Peng

Het deelnemersveld voor de vrouwen is nog niet bekend. Zhaoqin Peng zal in elk geval haar titel van 2018 verdedigen.



De NK is vrij toegankelijk voor bezoekers. Er worden diverse schaakactiviteiten georganiseerd.



