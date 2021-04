7500 Ajacieden welkom in mogelijk kampioensduel tegen AZ

Devyne Rensch van Ajax komt te laat om de kopkans van Romaspeler Edin Dzeko te voorkomen. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Ajacieden die eerder het aankoopbedrag van hun seizoenkaart terugvroegen, mogen ook meedingen om een plekje − volgens de club is dat een ‘uitermate toffe geste’. De 40.000 seizoenkaarthouders kunnen hun ticket vanaf donderdagochtend proberen te veroveren via de webshop van Ajax.

Als de ploeg van Erik ten Hag volgende week donderdag van FC Utrecht wint, is het thuisduel met AZ de kampioenswedstrijd van de eredivisiekoploper. Ajax kan dan de 35ste landstitel in de clubhistorie veroveren.

Vorige week selecteerde het kabinet verschillende podia, musea en andere instellingen voor het houden van proefevenementen. Ook Ajax werd uitgekozen om bezoekers te mogen ontvangen; aanvankelijk bij twee wedstrijden maar uiteindelijk alleen bij het competitieduel tegen AZ. De club werd echter door het nieuws overvallen en kon nog niet zeggen of dit inderdaad te regelen was.

Het oorspronkelijke tijdstip van de wedstrijd (20.00 uur) kwam in het gedrang met de avondklok. “Er zijn nog veel dingen onduidelijk, want we zijn verrast door de berichtgeving,” zei clubwoordvoerder Miel Brinkhuis. “We krijgen veel vragen van fans, maar kunnen helaas nog geen concrete antwoorden geven.”

Het is nu dan toch gelukt, onder meer door de wedstrijd te vervroegen naar 14.30 uur. Verder moet in de Arena 1,5 meter afstand worden bewaard en is een mondkapje verplicht. Het gezichtsmasker mag af op de tribune. Ook moeten de supporters een recente negatieve testuitslag bij zich hebben.

Aangenaam verrast

Ajax was niet de enige die werd overrompeld door het kabinet. Ook de Hermitage was aangenaam verrast bezoekers te mogen ontvangen. Het plotselinge nieuws zorgt daar echter niet voor problemen; het museum was eerder al geheel coronaproof gemaakt.

Artis kreeg aanvankelijk te horen van 10 tot en met 13 april open te mogen. Dat bleek iets te snel; de dierentuin had meer tijd nodig om zich klaar te maken voor bezoekers. Het dierenpark is nu op 16, 17 en 18 april te bezoeken.

Onder de Amsterdamse uitverkorene proeflocaties vallen ook Het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan ’t IJ, het Scheepvaartmuseum, Madame Tussauds en het Joods Historisch Museum.