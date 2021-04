7 kilometer vol hindernissen en vooral veel modder: Mud Masters gaat door

Beeld Mud Masters

Maximaal negenduizend hardlopers mogen zich zaterdag 8 mei verdeeld over verschillende tijdslots melden op het voormalige Floriadeterrein in Haarlemmermeer. Daar kunnen ze een rondje rennen van 7 kilometer vol hindernissen, obstakels en uiteraard veel modder. Mits zij een negatieve coronatest kunnen overleggen uiteraard.

Zodra de deelnemers op het terrein zijn, zal er in vergelijking met voorgaande edities volgens Skwortsow weinig anders zijn. “Als de lopers eenmaal binnen zijn, mogen ze met elkaar knuffelen en hoeven ze geen afstand te houden. De coronatest voor de start is het enige verschil.” Afstand houden is tijdens het lopen toch al zo goed als onmogelijk, gaat de organisator verder. “De nadruk ligt op teamwork. Iedereen helpt elkaar door het parcours. Afstand houden kan daardoor niet.”

Geen saaie dijk

Voor fanatieke deelnemers zal het misschien wel even schrikken zijn dat er zo snel een nieuwe editie voor de deur staat. Doordat de sportscholen al lange tijd dicht zijn, is het lastig voor renners om topfit aan de start te verschijnen. De organisatie denkt dat dat geen probleem hoeft te zijn, omdat iedereen elkaar mag helpen. “En door de hindernissen is er ook afleiding van de vermoeidheid. Je loopt niet over een saaie dijk,” aldus Skwortsow.

Of alle negenduizend startbewijzen vergeven zullen worden, weet hij nog niet. “We denken dat het een hele mooie vorm is van buitensporten na een lange tijd van binnen zitten. Het is een festival in de modder. Met vrienden, collega's of alleen een actieve en sportieve bezigheid.”

Waardevol

In Haarlemmermeer voelt Skwortsow veel enthousiasme om het evenement in het tiende jubileumseizoen mogelijk te maken. “De gemeente is heel constructief en heeft er net zoals wij veel zin in. We zijn ze daar dankbaar voor en gaan voor een topbeleving zorgen.”

Wethouder Marja Ruigrok (Evenementen) van Haarlemmermeer vindt het ‘fantastisch’ dat de gemeente het testevenement van Mud Masters mede mogelijk kan maken. “Ongelofelijk waardevol dat we op deze manier leren om evenementen veilig te kunnen organiseren.” Wel zijn de start- en finishlocaties in vergelijking met voorgaande jaren gesloten voor publiek en alleen toegankelijk voor de deelnemers, laat de wethouder weten.