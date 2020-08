6 aanstormende jeugdspelers bij Ajax: wat kunnen we verwachten?

Beeld Getty Images

1. Ryan Gravenberch (18)

Hij wordt eigenlijk niet meer tot de jeugdspelers gerekend. De geboren Amsterdammer speelde vorig seizoen al een serie wedstrijden in Ajax 1. Hij was er zelf niet tevreden over. Taken, opdrachten, restverdediging, omschakelen. Gravenberch ‘vergat’ soms te voetballen. “Ik heb me vorig seizoen heel erg gericht op verdedigende aspecten. Ik moet nu mijn aanvallende kwaliteiten meer tonen.” Hij lijkt alle schroom van zich te hebben afgeworpen en is hard op weg basisspeler te worden.

2. Kenneth Taylor (18)

Hij is exact even oud als ­Ryan Gravenberch. Beide werden geboren op 16 mei 2002. De wieg van Taylor stond in Alkmaar. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in de F1 van Ajax. Taylor is ook een middenvelder, maar een heel ander type dan Gravenberch; defensiever ingesteld en meer een passer dan een dribbelaar.

Taylor maakte afgelopen week indruk in de oefenwedstrijden tegen Wolfsberger AC en Red Bull Salzburg: sterk aan de bal, sterk in de duels, altijd op de goede plek. Om die reden durft Ajax Razvan Marin (een aankoop van ruim 12 miljoen euro) nu te laten gaan. Cagliari en Club Brugge hebben concrete interesse in de Roemeen, die geen schim is van de speler die hij ooit was bij Standard Luik.

3. Jurriën Timber (19)

Kenneth Taylor is niet de enige junior die in de selectie een meer gearriveerde Ajacied is voorbijgestreefd. Ook de 26-jarige Argentijnse centrale verdediger Lisandro Magallán is gepasseerd door een talent uit de eigen opleiding.

Jurriën Timber maakte in de laatste wedstrijd voor de coronabreak tegen Heerenveen zijn debuut. Dat deed hij naar behoren. Trainer Erik ten Hag vindt het spijtig dat Timber vanwege de corona-uitbraak niet de kans kreeg die lijn door te trekken.“Jurriën moet het vooral positief benaderen. Hij heeft zijn kans gekregen en het goed gedaan. Dat is gezien en ik neem dat mee het nieuwe seizoen in. Moet hij ook doen.”

4. Devyne Rensch (17)

De verdediger uit Flevoland verlengde in juli zijn contract met Ajax, op 8 augustus maakte hij als rechtsback zijn debuut in de hoofdmacht tegen RKC (6-1). Zaterdag viel hij in als linksback tegen Red Bull Salzburg. Met een bekeken schuiver (de 4-1) maakte hij zijn eerste doelpunt.

De kans om te spelen neemt toe voor Rensch als de backs Nicolás Tagliafico en/of Sergiño Dest een transfer maken. Ten Hag: “Niet alleen Devyne maar alle jonge spelers doen het erg goed, onder weerstand die ze normaal in de jeugd niet krijgen. Dat zag je vooral terug in de wedstrijd tegen Red Bull, de kampioen van Oostenrijk en Champions Leaguedeelnemer.”

5. en 6. Naci Ünüvar (17) en Brian Brobbey (18)

Niet alle jonge voetballers die mee waren naar Bramberg am Wildkogel zijn al klaar om de stap naar het eerste elftal te maken. Zo werkten middenvelder/flankspeler Ünüvar en spits Brobbey ­tijdens het trainingskamp in Oostenrijk af en toe hun eigen programma af.

Ten Hag: “We moeten die jongens belastbaar maken voor eerstedivisievoetbal met Jong Ajax. Dat zijn ze nu nog niet. Op termijn willen we ze klaarstomen voor Ajax 1, daar hebben ze de potentie voor.”