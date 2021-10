‘5000 euro voor misbruikte turnsters als erkenning van aangedaan leed’

Beeld ANP

Het advies is nog niet vrijgegeven, maar al wel in handen van verschillende media, waaronder de NOS. Maandag geeft NOC*NSF toelichting op de conclusies van de commissie.

De sportkoepel had de adviescommisie gevraagd aanbevelingen te doen voor een tegemoetkoming voor de turnsters. Aanleiding hiervoor was het rapport ‘Ongelijke leggers' over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport.

De verklaringen van de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman, die bekende jarenlang jonge trainsters te hebben mishandeld en vernederd, leidde tot tal van verklaringen van oud-turnsters, waarbij ook andere coaches werden beschuldigd. Een aantal van hen sprak al eerder over de wantoestanden in de sport, maar de beschuldigde coaches konden hun werk toen gewoon voortzetten.

Het bedrag van 5000 euro voor de slachtoffers komt overeen met de schadevergoeding die eerder werd vastgesteld voor slachtoffers van misstanden in de jeugdzorg.