50 jaar ABN Amro tennistoernooi: Sluiter wil geen Ajaxshirt en Federer raakt niet uitgepraat met Van Basten

Met ABN Amro als trouwe hoofdsponsor is er altijd een sterke band geweest tussen het tennistoernooi in Ahoy en de voetballerij. Van Hanegem, Cruijff, Koeman, Van Basten en Van Gaal; ze waren er allemaal. Zaterdag begint de vijftigste editie.

Vanaf 1975

Als John McEnroe of Jimmy Connors meedoet aan het ABN Amro-toernooi, rijdt Willem van Hanegem tussen twee Feyenoordtrainingen door een paar kilometer westwaarts. “Die gasten, daar kon ik echt van genieten.” Zelfs als ze alleen maar gaan trainen, probeert De Kromme erbij te zijn in het Sportpaleis, zoals hij Ahoy soms nog noemt.

Van Hanegem is een liefhebber. “Tennis was voor voetballers in die tijd de tweede sport. In 1975 heb ik voor een goed doel gedubbeld met Tom Okker, tegen Wim Suurbier en Arthur Ashe. In 1980 mocht ik de loting doen, ik herinner me dat het de eerste keer was dat Ivan Lendl meedeed. Ik vond het altijd mooi om spelers te zien die later zouden uitgroeien tot wereldtoppers.”

“Lendl had zo’n oud shirtje aan en een vreemd racket. In 1982 ontmoette ik Guillermo Vilas. Daar speelde je dan een balletje tegen in de ochtend. Niet met publiek ofzo, gewoon met elkaar. Hij was gek op voetbal en vond het wel leuk, geloof ik. Dat is zo met Argentijnen.”

Van Hanegem had korte tijd zelf een tennispark in Den Haag. “Daar speelde een piepjonge Richard Krajicek om de Nederlandse titel. Stond ik echt geboeid naar te kijken. Ik hou van tennis, al heb ik het idee dat de rally’s tegenwoordig korter duren. Er is minder show. Volgend jaar Nick Kyrgios vastleggen, zou ik zeggen.”

2002, 2004, 2005

Ajax, dat jarenlang de hoofdsponsor deelt met het tennistoernooi, is regelmatig een avond te gast in Ahoy. Er wordt vooraf nooit gewag van gemaakt, om Feyenoordfans niet op ideeën te brengen. In 2004 verricht clubicoon Danny Blind de loting, samen met Goran Ivanisevic. Ronald Koeman houdt een balletje hoog met toernooidirecteur Krajicek.

Raemon Sluiter krijgt een Ajaxshirt aangereikt door Ronald Koeman. Beeld Toussaint Kluiters/ANP

In 2002 wordt Raemon Sluiter verleid tot een partijtje voetbal tegen een aantal Ajacieden. “En nu maar hopen dat die gasten na afloop geen shirtjes willen ruilen, want daar doe ik niet aan mee,” laat Sluiter, Rotterdammer in hart en nieren, vooraf al weten. Hij heeft zelf zijn Feyenoordshirt aangetrokken.

Ajaxtrainer Koeman probeert het toch. Sluiters naam staat zelfs achter op het tenue. Alsof hij een drol krijgt aangereikt, houdt Sluiter het shirt met twee vingers vast, laat het vervolgens op de grond vallen en gooit het uiteindelijk het publiek in. “Ik zei tegen Koeman: ik kan hier hetzelfde doen als wat jij in 1988 met het shirt van die Duitser deed,” vertelt Sluiter later aan het Rotterdams Dagblad. “Maar dat heb ik maar niet gedaan. Met elk ander shirt had ik trouwens hetzelfde gedaan. Aan mijn lijf komt alleen een Feyenoordshirt.”

2007

Jan Siemerink is wél blij met een klein Ajaxshirtje dat hij krijgt uit handen van trainer Henk ten Cate, voor zijn onlangs geboren zoon Jari. Die heet niet toevallig zo, Siemerink is een erkend Ajaxfan. Dat hij er later teammanager zou worden, wist toen nog niemand.

2012

Het is vrijdagavond en het is onrustig in de perskamer van Ahoy. Bij de journalisten hijgt de deadline in de nek. Ze wachten op de persconferentie van Roger Federer, die net zijn kwartfinale heeft gewonnen. Maar de Zwitser heeft iets leukers te doen. Hij is in de spelerslounge in gesprek geraakt met Marco van Basten, één van zijn jeugdhelden. “Het was hartstikke leuk om iemand die ik in mijn jeugd zo heb bewonderd te kunnen spreken,” zegt Federer uiteindelijk tegen de media. “Ik heb Johan Cruijff ontmoet, maar Marco van Basten tot vandaag nog nooit. Hij had zijn dochters bij zich en vroeg me hoe lang ik nog zou spelen. Nog drie tot vijf jaar, antwoordde ik.” Uiteindelijk zouden het er nog bijna tien worden.

2012, 2013

Louis van Gaal is ook een fervent tennisser. In de jaren 80 en 90 speelt hij veel. Later gaat hij graag bij toernooien kijken. In 2017 zit hij op de tribune van Wimbledon, en in 2012 is hij aandachtig toeschouwer bij de finale tussen Federer en Juan Martín del Potro in Rotterdam. Hij ziet ook Michael Llodra en Nenad Zimonjic het dubbeltoernooi winnen. Een jaar later is de dan net weer als bondscoach aangetreden Van Gaal opnieuw in Ahoy, dan bij de halve finale tussen Del Potro en Grigor Dimitrov.

Tennisster Esther Vergeer krijgt een kus van Johan Cruijff tijdens de boekpresentatie van haar biografie Kracht en kwetsbaarheid op het ABN Amro tennistoernooi. Beeld Robin Utrecht/ANP

Ook Johan Cruijff is dat jaar in Ahoy. Hij is te gast bij de presentatie van het boek van Esther Vergeer, Kracht en kwetsbaarheid. Cruijff heeft (net als Federer) een voorwoord geschreven. Het is ook de dag dat Vergeer haar afscheid als speelster aankondigt, na een ongelooflijke reeks van 470 gewonnen partijen op rij.

Cruijff schrijft: ‘Sommigen doen neerbuigend over gehandicaptensport. Maar als je er dieper in en dichter op zit, zoals wij met onze Cruyff Foundation, merk je dat je véél meer energie krijgt van gehandicapte sporters dan van welke andere sporter dan ook. Voor mij is Esther niet alleen een ambassadeur van de sport, maar ook van het leven.’

2018

Iedereen wil erbij zijn als Federer zich nog één keer in Ahoy meldt. Ook profvoetballers, zoals de Feyenoorders Jan-Arie van der Heijden, Bart Nieuwkoop en Jens Toornstra, Mike van Duinen (Excelsior) en Tom Beugelsdijk (ADO). Vanaf de eerste rijen zien ze de Zwitser winnen van de Duitser Philipp Kohlschreiber, op weg naar een hernieuwde nummer 1-positie op de wereldranglijst.

Met medewerking van Mikos Gouka