5 x gratis uiteten op je verjaardag in Amsterdam

1. Wereldrestaurant A2

Tot de coronacrisis kon je in Zuidoost op je verjaardag gratis onbeperkt eten bij restaurant Sizzling Wok aan de Foodstrip. Dat bestaat niet meer, maar niet getreurd, want op een steenworp afstand vind je Wereldrestaurant A2. Jarige jobben mogen zich hier gratis volproppen met de ‘wereldse arrangementen’, mits ze bewijzen dat ze op de desbetreffende dag op de wereld kwamen én ze dat met minimaal drie betalende volwassenen komen vieren. Personen geboren op 29 februari mogen in niet-schrikkeljaren op 28 februari of 1 maart kosteloos smullen. Uitzonderingen zijn er ook voor mensen wier verjaardag op een maandag valt (dan is het restaurant gesloten) en op feestdagen en speciale dagen zoals Valentijnsdag (dan geldt de actie niet). Voor senioren is het bij Wereldrestaurant A2 altijd een klein feestje: 65-plussers krijgen standaard twee euro korting.

Sijsjesbergweg 16

2. A’dams Wereldkeuken

A’dams Wereldkeuken op de tweede verdieping van woonboulevard Westpoort past perfect in het rijtje van eten-voor-weinig-op-je-verjaardagrestaurants. Ook hier geldt die actie alleen op je daadwerkelijke verjaardag, met uitzonderingen voor feestdagen en 29 februarimensen, en ook hier moet je minimaal drie betalende personen meenemen. Alleen eten jarigen hier niet gratis, maar voor de helft van de prijs. Hoe dan ook een welkome meevaller in tijden van hoge energierekeningen. Parkeren bij A’dams Wereldkeuken is wel altijd gratis en mensen met een maagverkleining krijgen op vertoon van een speciaal pasje en hun legitimatie elke dag twee piek korting.

Sierenborch 10d

3. The Food Market

‘Wat is leuker dan een verjaardag vieren in allerlei verschillende ‘landen’ tegelijk?’ vraagt The Food Market aan bezoekers van zijn website. Het antwoord laat zich raden: niets! In dit Osdorpse restaurant genieten jarigen in gezelschap van drie of meer volwassen gratis van de ‘culinaire wereldreis’. Dat doen zij doorgaans met nog meer mensen, vertelt de eigenaar van The Food Market, omdat all-you-can-eatconcepten zoals de zijne zich ‘bij uitstek lenen voor grotere groepen’. Vinden niet minstens drie vrienden jouw verjaring het vieren waard? Met twee mee-eters krijgen jarigen 50 procent korting, als je met slechts één date komt, is dat 25 procent.

Zuidermolenweg 36

4. Hachi Sushi & Grill Bar

Jarig, zin in sushi, maar niet in een rekening die hoger uitvalt dan je nieuwe leeftijd? Dan ontvangt het Japanse all-you-can-eatrestaurant Hachi je graag in Diemen. Op je verjaardag hoef je alleen maar met een legitimatiebewijs en drie volwassen vrienden voor het sushirestaurant te verschijnen en dan volgt het (eet-)feestje vanzelf. Wie minder dan drie vrienden of vreemden bij elkaar weet te trommelen, krijgt geen gratis eten, maar wel het eerste rondje drank van het huis. Om de eenzaamheid mee weg te spoelen?

Muiderstraatweg 6 (Diemen)

5. Fulu Mandarijn

Op het eerste gezicht legt dit Chinese restaurant aan het Rokin de sociale lat het laagst: als jarige hoef je maar één persoon mee te nemen om aanspraak te maken op een gratis verjaardagsmaal. Wel moet je lid zijn van de Membership Club van de zaak – na aanvraag via de website ontvang je binnen vijf tot tien werkdagen een pasje. Dat is een kleine moeite om eens per jaar gratis te mogen smullen van de authentieke Sichuanspecialiteiten waar menig Amsterdammer met alle liefde het volle pond voor betaalt. En als je bij het raam zit, kun je ook leuk mensen, tram en auto’s kijken.

Rokin 26