24 uur van Le Mans: opnieuw feest voor Toyota, Nederlander Frijns wint LMP2-klasse

Beeld AP

Ook in een Toyota eindigden Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi en Brendon Hartley in de koningsklasse als tweede. Zij wonnen de vorige editie.

Robin Frijns won in de LMP2-klasse. De coureur, doorgaans uitkomend in de Formule E, deed dat op het Circuit de la Sarthe met Oostenrijker Ferdinand Habsburg en Fransman Charles Milesi in het Belgische Team WRT. Frijns nam voor de eerste keer deel aan de 24 uur van Le Mans.

De wedstrijd werd later verreden dan gebruikelijk, zodat er ondanks de pandemie toch toeschouwers bij konden zijn. Er waren 50.000 belangstellenden. De editie van 2020 was zonder publiek verreden.