100-jarige moeder van Pelé weet nog niet van overlijden zoon: ‘Ze leeft in haar eigen wereld’

Pelé drinkt koffie bij zijn moeder Celeste Arantes, in 1959 in Santos. Beeld Getty Images

Op 20 november werd ze 100 jaar, Celeste Arantes do Nascimento, beter bekend als Dona (mevrouw) Celeste. Het was uitgerekend de dag waarop in Qatar het WK begon. Hoewel hij al zwaar ziek was en een paar dagen later voor de laatste keer in het ziekenhuis zou worden opgenomen, bracht Pelé zijn moeder die dag een emotioneel eerbetoon.

‘Vandaag vieren we de 100 jaar van het leven van Dona Celeste,’ schreef Pelé op Instagram. ‘Vanaf dat ik een kind was, heeft zij me de waarde van liefde en vrede bijgebracht. Ik heb wel meer dan honderd redenen om dankbaar te zijn dat ik haar zoon ben. Ik deel hier met jullie deze foto’s, diep geëmotioneerd om deze dag te vieren. Dank je wel voor iedere dag aan je zijde, mama.’ Bij het bericht deelde Pelé meerdere foto’s met zijn moeder, uit verschillende periodes uit hun leven.

Dona Celeste werd ruim een eeuw geleden geboren in Três Corações, een kleine stad in de binnenlanden van de deelstaat Minas Gerais, zo’n 400 kilometer ten noordwesten van Rio de Janeiro. Ook Pelé kwam daar ter wereld. Celeste werd grotendeels opgevoed door een oudere zus, nadat hun moeder was gestorven bij de geboorte van haar tiende kind. De opvoeding was streng, ze mocht amper buiten spelen en als opgroeiende tiener waren korte ontmoetingen met vriendinnen op het grote plein in de stad en soms een bezoek aan de bioscoop haar weinige verzetjes.

Op 16-jarige leeftijd trouwde ze met Dondinho, die tien jaar ouder was. Het stel had het financieel zwaar. Dondinho was lang werkloos, maar had een goede naam als amateurvoetballer en werd later semiprof, maar zonder een riant salaris. Celeste en Dondinho kregen drie kinderen: Pelé, de oudste, zijn broer Jair en zus Maria Lúcia.

Rouwstoet

Na het publieke afscheid van Pelé in stadion Vila Belmiro in Santos, wordt de kist met zijn lichaam dinsdag overgebracht naar de begraafplaats Memorial Necrópole Ecumênica, slechts een paar honderd meter van het stadion. Toch is er eerst een rondrit door Santos, waarbij de stoet ook de straat aandoet waar Dona Celeste woont. Die omweg is een wens van Pelé zelf: een laatste manier om zijn moeder te eren.

Volgens Pelé’s zus Maria Lúcia (78) weet haar moeder nog niet van de dood van haar beroemde zoon. Of misschien ook wel, zegt ze. “Ze is oud, het gaat wel goed met haar, maar ze leeft in haar eigen wereld. We hebben het er wel over gehad, ook eerder al dat hij ziek was en dat het niet goed met hem ging. Soms slaat ze dan haar ogen op, maar ze reageert niet heel bewust,” vertelde ze tegen ESPN Brazilië.

De Memorial Necrópole Ecumênica is wat in Brazilië een ‘verticale’ begraafplaats wordt genoemd, met graftombes die bovenop elkaar zijn geplaatst. Pelé heeft deze plek al in 2003 zelf uitgezocht. Hij heeft gekozen voor een plek op de negende verdieping, als eerbetoon aan zijn vader Dondinho, die met dat rugnummer speelde. De tombe van Pelé kijkt uit op Vila Belmiro, het stadion van zijn club Santos, waar hij groot werd en zoveel grote successen behaalde.