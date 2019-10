1-4. Sindsdien kijkt de voetbalwereld met andere ogen naar Ajax

De voetbalwereld kijkt sinds 5 maart 2019 met andere ogen naar Ajax, de dag van de zege op Real Madrid in de Champions League. Die wedstrijd zorgde vooral in Spanje voor kippenvel en koude rillingen.

‘Een schitterende hommage aan Johan Cruijff’, twitterde een verslaggever van het El Mundo Deportivo, een Catalaanse krant, daags na de wedstrijd. ‘1-4 voor Ajax’. En hij plaatste er een fraaie foto bij van de eeuwige nummer 14.

De Spaanse kranten maakten die woensdag gehakt van Real. ‘Hier rust een team dat geschiedenis heeft geschreven’, opende de Madrileense sportkrant Marca. Op de voorpagina een foto van een leeg veld en de veelzeggende cijfers op het scorebord: 1-4. Daarbij de tekst: ‘Een vernederend einde van een uniek tijdperk.’

Zwart-gouden uitshirt

De doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne in Estadio Santiago Bernabéu waren als een bom ingeslagen. Niet alleen in Madrid, in heel Spanje. De zwart-gouden uitshirts waarin Ajax speelde, gingen vooral in Barcelona grif van de hand.

Bijna vijf maanden later is Ajax terug op Spaanse bodem, in een nieuw Champions Leagueseizoen. Woensdagavond is de tweede tegenstander in poule H Valencia. Fernando Álvarez, verslaggever van Marca, volgt die club al twintig jaar. Hij was erbij in 2002 toen Ajax in stadion Mestalla met kunst- en vliegwerk een 1-1 uit het vuur sleepte. Ook aan het begin van deze eeuw kwam Ajax uit het niets opzetten, toen tot de kwartfinales van de Champions League. “Zlatan Ibrahimovic scoorde,” zegt Álvarez. “Ik herinner me Jari Litmanen, Rafael van der Vaart en Cristian Chivu. Goede voetballers, sommigen werden topspelers.”

Donderdagavond telt niet

Tussen die kwartfinale in 2003 en de finale van de Europa League in 2017 sprak Ajax internationaal nauwelijks tot de verbeelding. De club was alleen nog een naam. En ook de Europa Leaguefinale tegen Manchester United kan Álvarez zich niet herinneren. “De Europa League spreekt in Spanje niet aan. Ze zeggen hier dat wedstrijden op donderdagavond niet tellen.”

De opmars van Ajax in de Champions League bekeek Álvarez met stijgende verbazing en bewondering. De wedstrijd tegen Real Madrid beleefde hij thuis voor tv. “Dat Ajax in Bernabéu won, vonden wij al een wonder, maar de manier waarop was fenomenaal. Het was als met een juweel: de schittering van het spel deed een beetje pijn aan de ogen. Het is een stijl waar wij Spanjaarden van houden. Iedereen maakt de vergelijking met Barcelona, maar het deed ons ook herinneren aan de beste jaren van de nationale ploeg van Spanje.”

Ajax haalde de halve finales en boezemt in Europa weer ontzag in. Jasper Cillessen, tegenwoordig spelend voor Valencia, benadrukte dat dinsdag tijdens de persconferentie. Hij voelt om zich heen het respect voor zijn oude club. “Ajax wil vooruit verdedigen, wil aanvallen en blijft onder alle omstandigheden voetballen. Er is veel kwaliteit. Dat heeft ook in Spanje iedereen gezien.”

Daad

Op dinsdagavond 4 maart zat Nicolás Tagliafico in de perszaal van het Bernabéu. Met een uitgestreken gezicht stond de Argentijn aan de vooravond van het duel met Real Madrid de media te woord. “We zijn hier om de kwartfinale te halen.” Ajax en Tagliafico voegden een dag later de daad bij het woord. Sindsdien kijkt de voetbalwereld met andere ogen naar Ajax.

Oók in Argentinië, bevestigde Tagliafico, die dinsdagavond aanschoof bij de persconferentie in stadion Mestalla. Het wordt daardoor steeds moeilijker om tegenstanders te verrassen, denkt hij. “We moeten ook wat voorzichtiger zijn soms, omdat iedereen ons kent. We hebben bepaalde ideeën over voetbal, maar we moeten ook alternatieve paden durven bewandelen. En zorgen dat we steeds beter worden, groeien als team.”

Dat moet de selectie doen zonder Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Álvarez: “Maar Ajax heeft nog Dusan Tadic, David Neres, Hakim ­Ziyech, Donny van de Beek. Moet ik doorgaan? Tien jaar geleden kende ik geen één voetballer van de club. Nu weet ik zelfs dat ze een speler hebben gehaald met dezelfde achternaam als ik.”