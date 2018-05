'Ziyech en Kluivert mogelijk teamgenoten bij AS Roma'

'Gesprekken over Kluivert in Liverpool'

Zaakwaarnemer Mino Raiola is deze week een aantal dagen in Liverpool geweest voor gesprekken met Jurgen Klopp, trainer van de plaatselijke FC. Hun belangrijkste agendapunt was daarbij Ajacied Justin Kluivert. Dat meldt het Italiaanse Calcio Mercato.



Een vertrek van Kluivert (19) is zo goed als onafwendbaar. In een interview met de Volkskrant haalde hij donderdag ongemeen hard uit naar de clubleiding van Ajax. Hij voelt zich geforceerd zijn contract dat nog een jaar doorloopt te verlengen.



'Er is me min of meer gezegd dat ik moest bijtekenen. Anders moest ik weg. Dan ga je nadenken. (...) Ik voel me onder druk gezet. Het belangrijkste voor Ajax is dat ik mijn contract verleng. Dan gaat het niet om het voetbal, maar om geld.'