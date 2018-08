'Willem II haalt Vurnon Anita terug naar de eredivisie'

Tagliafico blijft bij Ajax

De Argentijnse verdediger Nicolas Tagliafico blijft bij Ajax, dat zegt hij in een interview met AD. Het was al enige tijd rumoerig rondom de verdediger, die pas afgelopen seizoen naar Ajax was verhuisd. Meerdere internationale clubs zouden interesse in hem hebben, waaronder Newcastle United en Schalke '04.



Als hij in het interview met het AD gevraagd wordt naar zijn toekomst, blijkt dat hij van een vertrek echter nog niks wil weten. "Die ligt zeker komend seizoen bij Ajax," zegt Tagliafico. "Ik heb ook de geruchten gehoord over Betis Sevilla, maar ik blijf bij Ajax. Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak."



"Of ik later weer terug wil keren in de Primera Division? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière. Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terecht kom. Ik heb nu meer gevoel bij de Premier League in Engeland. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen.’’