'Voer tijdelijke wissels in bij hoofdblessure'

De oproep komt een dag nadat Tottenham Hotspur-verdediger Jan Vertonghen in de halve finale van de Champions League tegen Ajax weer het veld inging na een botsing met teamgenoot Toby Alderweireld.



De medische staf van de Londense club sprak met de hevig bloedende Vertonghen en liet de Belg even later weer het veld ingaan. Binnen de lijnen was duidelijk dat hij door zijn hoofdblessure niet verder kon en zwaar groggy maakte Vertonghen, die ondersteuning nodig had, de gang richting de kleedkamer.



Medische staf

"Je kan geen betrouwbare diagnose maken in vijf minuten. Een tijdelijke wissel zou hierbij een oplossing kunnen zijn," aldus Headway. "De druk op de medische staf is groot, zeker als de belangen zo enorm zijn als in de Champions League."



