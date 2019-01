'Vechtbond wil alternatieve straffen voor Hari en Gerges'

De bond wil geenszins de dopinggevallen wegmoffelen door de samenwerking met het Instituut Sport Rechtspraak te beëindigen, zegt secretaris Henk van Aller van het ISR.



Televisieprogramma Nieuwsuur onthulde maandag dat Hari en Gerges positief zijn getest op doping. Vorig jaar zouden in de urine van de Amsterdamse kickboksers verboden middelen zijn gevonden. Ze kunnen voor maximaal vier jaar worden geschorst.



Boetes of verplicht voorlichting geven als alternatief

"De vechters zijn voor de vechtbond een belangrijke bron van inkomsten, vandaar dat Glory op een andere manier met de dopingovertredingen wil omgaan. We staan daar open in en zijn bereid tot overleg. Ook de Dopingautoriteit heeft dan een belangrijke stem," aldus Van Aller, die boetes of verplicht voorlichting geven over doping als denkbare alternatieve straffen noemt.



Het ISR geeft inhoudelijk geen informatie over de daders en de verboden stof die is gevonden. "Door de commotie die nu is ontstaan door de uitzending van Nieuwsuur, resetten we de procedure weer even. We staan nog redelijk aan het begin. De sporters zijn op de hoogte gebracht van hun dopingovertreding en hebben nu twee weken de tijd om te reageren," aldus Van Aller.



Twee maanden

Afhankelijk van onder meer het verweer van de sporters duurt een zaak bij het Instituut Sport Rechtspraak gemiddeld twee maanden. "Dat zeg ik op basis van onze ervaring. Soms kan het sneller, maar het kan ook veel langer duren."



Het ISR benadrukt dat Glory zich uit eigen beweging heeft aangesloten bij het ISR. "De bond wil een professionele uitstraling en de sport niet in achterkamertjes bedrijven. Glory wil dus ook zorgvuldige behandeling van dopingovertredingen," zegt Van Aller.



"Een andere manier van omgaan met dopingovertredingen is een soort van maatwerk leveren. Er is bijvoorbeeld in Amerika een vechtbond die zijn eigen alternatieve dopingreglement heeft dat ook door het Amerikaanse antidopingbureau wordt erkend."



