'Tagliafico kan naar Bundesliga en Premier League'

'Tagliafico kan kiezen uit clubs'

Volgens The Sun is het goed mogelijk dat Nicolas Tagliafico niet meer dan 15 wedstrijden speelt in het shirt van Ajax. De Argentijn die pas vijf maanden geleden naar Amsterdam kwam staat volgens de Britse tabloid open voor een overgang naar één van de clubs die in hem geïnteresseerd zijn.



En dat zijn er nogal wat. Vooral Newcastle United (vorig jaar vijftiende in de Premier League) zou Tagliafico graag binnenhengelen en daar bijna negen miljoen euro voor over hebben. Een riante verdubbeling van de 4 miljoen euro die Ajax in januari voor hem betaalde.



Verder zijn het volgens The Sun het net gepromoveerde Fulham en de Bundesliga-clubs Wolfsburg en Schalke 04 die Tagliafico nauwlettend in de gaten houden.