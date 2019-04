'Real Madrid zegt dat Ødegaard niet te koop is'

Ajax gaat voor Pierie en Scherpen

Ajax wil de selectie voor volgend seizoen graag versterken met verdediger Kik Pierie en doelman Kjell Scherpen. Zij moeten na R¿zvan Marin de tweede en derde versterking voor het nieuwe seizoen worden.



Directeur voetbalzaken Marc Overmars bevestigde voor de camera van de NOS dat hij al in gesprek is met Heerenveen over de komst van Pierie. Hij ziet in Scherpen een doelman voor de toekomst. "Hij kan stappen maken. We willen graag met hem aan de slag," zei hij over de keeper van FC Emmen.



Ajax bereikte afgelopen week al zo goed als overeenstemming met Standard Luik over de komst van Marin. Met de overgang van de Roemeense middenvelder is een bedrag van zo'n 12 miljoen euro gemoeid. Ajax verlengde bovendien het contract van doelman André Onana met een jaar.



Overmars verwacht dat David Neres ook nog een seizoen blijft en hoopt tevens Nicolás Tagliafico te behouden.