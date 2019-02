'Real Madrid belde met UEFA voor andere scheidsrechter'

De vertelling van Grueter is niet helemaal waterdicht. Zijn bron mag dubieus genoemd worden. "Dit verhaal heb ik vanuit iemand gehoord die zeer bekend is met Spaans voetbal en dat op de voet volgt."



Twee dagen voor de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League meldde Uefa dat de oorspronkelijk aangewezen Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak ziek was en werd vervangen door de Sloveen Damir Skomina. Marciniak zou plaatsnemen in de videowagen als VAR.



Ineens afwezig

Grueter denkt te weten dat Florentinzo Perez, de invloedrijke voorzitter van Real Madrid, hiervoor hoogstpersoonlijk met een van zijn contacten binnen de voetbalbond heeft gebeld om te vragen of er niet een andere scheidsrechter beschikbaar was.



"En toen was Marciniak dus ineens afwezig," zegt Grueter. De Uefa regelde een andere scheidsrechter in plaats van Marciniak, die afgelopen zomer de Europese Supercup tussen Atlético Madrid en Real Madrid leidde. In die wedstrijd, 4-2 voor Atlético, werden er overigens geen opmerkelijke beslissingen genomen.



De vervanger werd dus Skomina die uitgerekend van Marciniak het advies kreeg om de treffer van Ajax in de eerste helft af te keuren. Uefa-maffia? "Zo zou je dit kunnen vertalen."