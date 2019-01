'PSG doet giga-bod op De Jong en De Ligt'

Pelle Clement volgt Stam naar PEC

Jaap Stam heeft zijn eerste versterking als trainer van PEC Zwolle binnen. Pelle Clement komt over van Reading en ondertekent bij de Overijsselse club een contract voor tweeënhalf jaar.



Stam, die vorige week werd aangesteld als opvolger van de ontslagen John van 't Schip, werkte in Engeland bij Reading al samen met Clement. De 22-jarige aanvallende middenvelder kwam tot 29 wedstrijden bij de club die uitkomt in het Championship.



Clement is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij speelde ruim vijftig duels met Jong Ajax in de eerste divisie.



"Met Pelle halen we een technische middenvelder in huis met inzicht en loopvermogen. Een talentvolle speler, die ons meer mogelijkheden biedt waardoor de onderlinge concurrentie verder toeneemt'', zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle.