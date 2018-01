'Napoli wil maximaal een miljoen voor Younes betalen'

Ajax verhuurt Savastano

Ajax verhuurt Mauro Savastano voor een half jaar aan Go Ahead Eagles. De verhuurperiode van de 20-jarige Zaandammer loopt af op de einddatum van zijn contract bij Ajax.



Savastano kwam in 2007 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Zijn debuut in het eerste elftal maakte hij nog niet. Wel kwam hij voor Jong Ajax uit in het betaalde voetbal. In de afgelopen twee seizoenen speelde hij 33 duels in de Jupiler League.



Hij gaat in Deventer spelen met rugnummer 34, een verwijzing naar het rugnummer van Abdelhak Nouri bij Ajax.