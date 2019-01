'Mateo Cassierra op huurbasis naar Argentinië'

Juventus aan kop in race om De Ligt

In de race om Matthijs de Ligt gaat Juventus momenteel aan kop. De Italiaanse club heeft verrassend goede papieren om onder andere Manchester City, Paris Saint Germain en Barcelona af te troeven. Het ziet De Ligt als de perfecte opvolger van routinier Giorgio Chiellini.



Juventus hikt nog aan tegen de vraagprijs voor De Ligt, naar verluidt zo’n 60 miljoen euro, maar het heeft een belangrijke troef in handen: Mino Raiola. De zaakwaarnemer van De Ligt is uiterst machtig in het miljoenenspel in de top van Europa, en zijn banden met Juventus zijn zeer nauw.



Cristiano Ronaldo

Sportief directeur Pavel Nedved was jarenlang een belangrijke pupil van Raiola, die eerder ook sterspeler Paul Pogba onderbracht in Turijn. Bij Juventus hebben ze er inmiddels steeds meer vertrouwen in dat ze ook De Ligt, na een aantal constructieve gesprekken te hebben gevoerd, kunnen overtuigen.



De aanwezigheid van Cristiano Ronaldo is daarbij één van de troeven in dat verhaal: een speler met wie De Ligt dolgraag zou willen trainen en spelen, om zo alles uit zijn fysieke en sportieve mogelijkheden te halen.



Juventus heeft daarnaast een helder plan met de Nederlander: De Ligt moet een prominente, concrete rol gaan krijgen op de plek van Chiellini. Voor een verdediger is de stap van de eredivisie naar de Serie A bovendien al vaker een succesvolle gebleken, zoals recent Stefan de Vrij nog bewees.



Of de deal snel rondkomt, moet de komende weken gaan blijken. Als Manchester City en Paris Saint Germain hun oliegeld zouden aangrijpen om de prijs tot nog grotere hoogte op te stuwen, zou Juventus af kunnen haken in de ratrace.



Maar de Italiaanse club put vertrouwen uit de gesprekken die het voerde met het kamp rond De Ligt. Oud-Ajacied Barry Hulshoff is al jaren de persoonlijk begeleider van de verdediger, maar zakelijk gezien heeft Raiola de touwtjes in handen.

Sjoerd Mossou