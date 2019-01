'Martin Jol in gesprek met Anderlecht'

'Jol topkandidaat bij Anderlecht'

Martin Jol zou op het moment de belangrijkste kandidaat zijn om trainer te worden van de Belgische topclub Anderlecht. Dat melden Belgische media. Jol was in het seizoen 2009-2010 trainer van Ajax. In Amsterdam won hij weliswaar de beker, maar ontbond hij ook voortijdig zijn contract vanwege teleurstellende prestaties in de competitie.



Jol's laatste club was Al-Ahly, waarmee hij in 2016 kampioen van Egypte werd. Volgens het Gazet van Antwerpen maakt hij in Brussel goede kans omdat hij op het moment geen club heeft en Anderlecht ook geen geld kost. Zijn salariswensen zijn ook bespreekbaar voor Anderlecht, weet de krant.