'Lainez akkoord met Real Betis'

'Sevilla FC biedt 12 miljoen voor Wöber'

Sevilla wil zich per direct versterken met Max Wöber. De Spaanse club heeft 12 miljoen euro over voor de 20-jarige Oostenrijkse verdediger die door Ajax 1,5 jaar geleden voor 7 miljoen euro werd gekocht van Rapid Wien. In die 1,5 jaar is Wöber er niet in geslaagd een basisspeler te worden.



Eerder al meldde de directie van Guangzhou Evergrande zich bij Ajax om David Neres (21) over te nemen. De Chinese club zou liefst 30 miljoen over hebben voor de Braziliaanse aanvaller: meer dan het dubbele van zijn aankoopbedrag. En ook Neres is onder trainer Erik ten Hag niet altijd zeker van een plek in het basiselftal.



Wöber overweegt een transfer vanwege een beter sportief vooruitzicht in Spanje. Hij heeft de ervaren Daley Blind vóór zich en die speelt hij niet zomaar uit het elftal. Neres lijkt vooral onder de indruk van het salaris (naar verluidt 8 miljoen per jaar) dat hij bij Guangzhou kan verdienen.



Het is verleidelijk voor Ajax om zaken te doen, maar noodzakelijk is het niet: de clubkas is de afgelopen jaren al behoorlijk gevuld en komende zomer zal het eigen vermogen nog verder groeien als de beste spelers en de grootste talenten, onder wie Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, zullen worden verkocht.



Maar belangrijker nog is de sportieve aderlating voor Ajax als Wöber en Neres tussentijds vertrekken. Beide spelers hebben ontegenzeggelijk hun waarde gehad in de eerste seizoenshelft. Denk aan het puike optreden van Wöber en Neres in de Allianz Arena tegen Bayern München en aan de beslissende actie van de Braziliaan tegen Benfica die leidde tot de 1-0 zege.



De Amsterdammers staan in de achtste finales van de Champions League tegenover Real Madrid (13 februari en 5 maart) en moeten in de eredivisie twee punten goed maken op koploper PSV om kampioen te worden. Op 27 januari al wacht de zware wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip, waar Wöber en Neres in het recente verleden overigens óók sterk voor de dag kwamen.



Ajax heeft zich weliswaar onlangs versterkt met de ervaren centrale verdediger Lisandro Magallán (25) en ook een nieuwe vleugelaanvaller lijkt onderweg, in de persoon van de jonge Mexicaan Diego Lainez (18). Maar zij kunnen op korte termijn onmogelijk dezelfde inbreng en invloed hebben als Wöber en Neres. De breedte van de bank bepaalt de kracht van de selectie, niet de dikte van de bankrekening.



Dick Sintenie