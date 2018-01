'Kenneth Vermeer denkt aan vertrek bij Feyenoord'

De Jong bij Mainz terug in de Bundesliga

Nigel de Jong keert terug in de Bundesliga. De Amsterdamse middenvelder ondertekende vrijdag een contract tot het einde van het seizoen bij de Duitse club 1. FSV Mainz 05, de nummer vijftien van de Bundesliga.



De Jong had eerder op de dag zijn contract bij de Turkse grootmacht Galatasaray laten ontbinden.



De 33-jarige oud-Ajacied speelde tussen 2006 en 2009 al in Duitsland voor Hamburger SV. De Jong kwam daarna uit voor Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en sinds medio 2016 voor Galatasaray.



Topcompetitie

De 81-voudig international van het Nederlands elftal, die in maart 2015 zijn laatste interland speelde, keert nu terug in de Duitse topcompetitie.



"Ik ben blij met mijn terugkeer in de Bundesliga, een van de beste competities in Europa," zei De Jong op de website van Mainz. "Ik wil deze club graag helpen om de doelen voor dit seizoen te halen."



Opdracht

De belangrijkste opdracht voor De Jong is voorlopig om met Mainz weg te komen uit de degradatiezone. "Nigel de Jong is een leider, een vechter en een topprofessional," zei technisch directeur Rouven Schröder van Mainz. "Hij geeft de ploeg met zijn ervaring en karakter een impuls voor de tweede seizoenshelft. We zijn heel blij dat we een speler met zijn kwaliteiten hebben kunnen halen.''