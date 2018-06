'Inter wil Daley Blind naar Milaan halen'

'Kluivert persoonlijk rond met AS Roma'

Justin Kluivert heeft een persoonlijk akkoord bereikt met AS Roma. Dat meldt de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.



Zaakwaarnemer Mino Raiola zou namens de aanvaller van Ajax in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt met de Italiaanse directie over een lucratief contract. Beide clubs moeten nu in onderhandeling over de afkoopsom.



Kluivert staat in Amsterdam nog tot medio 2019 onder contract. Ajax zou het negentienjarige talent graag voor langere tijd vastleggen.



"Hij is echter lastig te behouden," erkende directeur Edwin van der Sar eerder deze maand. "Zijn zaakwaarnemer duwt hem richting de uitgang. Dat is heel jammer, want het is niet onze bedoeling dat spelers van 18 of 19 jaar de club verlaten. Dat is niet de filosofie van Ajax."



Kluivert gaf na de laatste competitiewedstrijd aan dat hij zijn besluit al heeft genomen. Hij wilde niet beloven dat hij langer bij Ajax zou blijven.



Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal zou het verstandig vinden als Kluivert nog even in de eredivisie blijft. Volgens de oud-international is de zoon van oud-aanvaller Patrick Kluivert nog te jong voor een avontuur in het buitenland.