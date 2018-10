'Feyenoord houdt uitfans bij Klassieker tegen'

Als je in tien jaar geen kosten-batenanalyse kunt maken ben je organisatorisch geen knip voor de neus waard Fabian Nagtzaam

Op dat wat Feyenoord 'acceptabele kosten' noemt lopen de gesprekken vast, zegt Nagtzaam. Supportersvereniging Ajax is als vertegenwoordiger van de supporters van Ajax één van de partijen die aan tafel zit bij de gesprekken over eventuele opheffing van het al tien jaar oude verbod op uitsupporters bj de Klassieker. Bij de laatste sessie in juni begon de directie van Feyenoord volgens hem te schermen met een kosten-batenanalyse. Daarna volgde bovendien radiostilte vanuit Feyenoordhoek, zegt Nagtzaam.



Interlands en Europees

"We zijn al zo lang bezig. Als je zo'n analyse in tien jaar niet kunt maken ben je organisatorisch geen knip voor de neus waard. Bovendien, ze organiseren ook Europese wedstrijden en interlands van Oranje. Dat kan kennelijk wel in Rotterdam." Donderdagochtend publiceerde de supportersvereniging een verklaring waarin het de bal in Rotterdam legt. De directeur vermoedt dat het persbericht van Feyenoord een paar uur later een directe reactie daarop is.



Met in die reactie overigens één "kulargument" verwerkt, namelijk dat de gesprekken 'on hold' zouden zijn gezet na ongeregeldheden rondom de kampioenswedstrijd van vorig seizoen. "En dan druk ik me nog zacht uit. Dat is voor zover ik weet helemaal niet zo besloten. En daarnaast was dat een andere wedstrijd in een andere stad. Dat zou geen reden moeten zijn dat er in Rotterdam geen uitsupporters kunnen worden ontvangen."



Open armen

Ajaxwoordvoerder Miel Brinkhuis gaf donderdag tegenover AT5 aan dat de club de supporters van de rivaal zondag graag had ontvangen. 'We vinden sowieso dat bij alle wedstrijden supporters van beide clubs aanwezig moeten zijn. Hoe eerder de gesprekken worden opgestart, hoe beter.'



De supportersverenigingen en zogeheten 'werkorganisaties' (met daarin bijvoorbeeld de afdelingen veiligheid en ticketing) van beide clubs hebben volgens Nagtzaam ook groen licht gegeven voor Klassiekers met uitpubliek. Dat dat nog steeds niet kan wijt hij in zijn geheel aan de directie van Feyenoord. "Terwijl directeur Jan de Jonge hier van harte welkom is. En wij rijden met net zoveel liefde naar Rotterdam."