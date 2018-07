'FC Basel wil Frank de Boer'

Nigel de Jong volgt Sneijder naar Qatar

Wat we gisteren al schreven is nu bevestigd: Nigel de Jong gaat zijn voetbalcarrière afbouwen in Qatar. De 33-jarige oud-speler van Ajax tekent in Doha een contract voor naar verluidt één jaar bij Al Ahli.



Zijn oude ploegmaat Wesley Sneijder ging hem begin dit jaar al voor, en speelt sindsdien in de Stars League van Qatar voor Al Gharafa.



De Jong kwam het afgelopen half jaar in de Bundesliga uit voor 1. FSV Mainz 05. De Amsterdammer speelde elf competitiewedstrijden en hielp Mainz te ontsnappen aan degradatie uit de Duitse topcompetitie.



De oud-speler van Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray kreeg afgelopen maand te horen dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. De 81-voudig international van Oranje kwam ruim drie jaar geleden voor het laatst in actie voor de nationale ploeg.