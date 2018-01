'Familie Nouri wilde nooit advocaat in de arm nemen'

Daarom nam de familie letselschadespecialist John Beer in de hand. Ook hij vroeg naar de medische gegevens van Nouri en aan die vraag werd door Ajax tegemoetgekomen, zegt Beer.



Beer kwam in dat dossier vrijwel meteen de hartafwijking van Nouri tegen. Volgens hem was de familie absoluut niet op de hoogte van deze afwijking.



"Een van de zekerheden die er waren, namelijk dat hij gezond het veld in was gelopen en hem iets verschrikkelijk was overkomen, was dus anders."



Het onderzoek is in volle gang. De familie wil weten wat de relatie tussen de hartafwijking en de dramatische gebeurtenis in Oostenrijk is en ten tweede hopen ze te weten te komen wat er precies op het veld is gebeurd.



Over eventuele vervolgstappen wil Beer geen uitspraken doen. Dat hangt af van de uitkomsten van het onderzoek.



